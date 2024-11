Quattro appuntamenti sul territorio per presentare gli interventi del CSR 23/27 a sostegno dei settori agricolo e forestale

Inizia oggi il ciclo di incontri per presentare i 27 interventi previsti dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027, dopo le ultime modifiche apportate grazie al confronto con il Ministero dell’Agricoltura e la Commissione Europea, che hanno reso le disposizioni più aderenti alla realtà valdostana. L'incontro è stato pensato per illustrare le opportunità di finanziamento che supportano l'agricoltura, la forestazione e il mondo rurale, settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della regione.

A disposizione dei partecipanti, durante l'incontro, è stata distribuita una guida pratica, un opuscolo informativo utile per navigare nel complesso mondo dei fondi europei. Questo strumento è stato realizzato per offrire indicazioni e chiarimenti a chi opera sul territorio e programma azioni finalizzate a costruire un futuro più sostenibile per la Valle d'Aosta. La guida si propone di essere una mappa che semplifica l’accesso ai finanziamenti, illustrando con chiarezza come utilizzarli in modo efficace e adattato alle specificità locali.

L'incontro è stato solo il primo di una serie di appuntamenti previsti sul territorio, pensati per raggiungere una platea il più ampia possibile. Questi eventi, che si terranno a La Salle, Châtillon e Verrès, sono destinati a coinvolgere direttamente gli operatori del settore agricolo e forestale, ma anche tutti coloro che sono interessati alle opportunità offerte dal nuovo programma di sviluppo rurale.

Il programma prevede una serie di incontri che avranno luogo il 3 dicembre a La Salle, il 4 dicembre a Châtillon e il 10 dicembre a Verrès. Ogni incontro sarà l'occasione per presentare e distribuire ai partecipanti la nuova “Guida alla programmazione”, una pubblicazione pensata per offrire tutte le informazioni necessarie a orientarsi nel panorama degli aiuti cofinanziati dall’Unione Europea. Durante gli eventi, dirigenti e funzionari dell'Assessorato e dell’Area VdA saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti e fornire ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo le modalità di accesso ai finanziamenti e la gestione degli interventi previsti.