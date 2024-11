Valdostani alla scoperta di Abano Terme con il Centro Turistico Acli VdA

Quando si parla del CTA, la mente non può fare a meno di pensare all’atmosfera che Alfredo Massai, presidente instancabile e sempre pronto alla battuta, riesce a creare intorno alla sua squadra. Un ambiente che, pur nella sua serietà e nelle numerose attività proposte, non manca mai di quella giusta dose di leggerezza che rende ogni esperienza unica. E lo dimostra il recente soggiorno a Abano Terme, dove ben 130 soci del CTA della Valle d’Aosta hanno reso indimenticabili due settimane di puro relax, ma anche di condivisione e socialità.

"Il nostro lavoro è sempre più significativo quando riusciamo a vedere il sorriso dei nostri soci e sentiamo che l’esperienza che vivono è davvero speciale", commenta Massai con il suo consueto sorriso, che non manca mai di accompagnare ogni sua parola. E se il soggiorno a Abano Terme è stato speciale, è anche merito della calorosa accoglienza che la struttura ha riservato ai soci. Alla reception, infatti, ad accoglierli c’era una signora dalla classe indiscutibile, Cristina, il punto di riferimento per tutti, il cui sorriso genuino è diventato subito simbolo di un’ospitalità che mette al centro l’ospite.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dando a ciascun socio la sensazione di sentirsi parte di qualcosa di davvero esclusivo. "Qui ogni membro del CTA ha trovato il suo angolo ideale, dove socializzare, rilassarsi, condividere momenti di svago o semplicemente godersi il tempo in compagnia", aggiunge Massai. Ed è proprio questa la forza del gruppo: non si tratta solo di un soggiorno, ma di un’opportunità di far parte di una grande famiglia che condivide esperienze, emozioni e risate. Con numerosi spazi a disposizione, il luogo è diventato un vero e proprio punto di ritrovo, dove anche chi arriva da lontano ha avuto modo di entrare in sintonia con gli altri, creando legami che vanno oltre la semplice amicizia.

Un soggiorno che si è rivelato dunque molto più di una semplice pausa relax, ma un'opportunità di crescita e di scambio. E la conferma arriva anche dalla brillante imprenditrice alberghiera, la Signora Paola, che ha gestito la struttura con un'attenzione personalizzata. "Non ci siamo mai sentiti come dei clienti qualsiasi", raccontano i soci, "La Signora Paola è sempre stata pronta ad ascoltare ogni nostra esigenza, per farci sentire come a casa". Un aspetto che Massai sottolinea con orgoglio: "L’attenzione a ogni singolo dettaglio è ciò che rende questo soggiorno ancora più speciale. Ogni membro del CTA ha potuto sentirsi veramente al centro dell’attenzione, ed è questa la chiave del successo".

Nonostante le meritate vacanze, il CTA non dimentica mai l’importanza della pianificazione futura. È proprio grazie alla fiducia reciproca che, come conferma il presidente Massai, è stato già sottoscritto un contratto con la Signora Paola per un ritorno in questo stesso hotel nel novembre del 2025. "Vogliamo che questa esperienza continui a crescere, perché ogni volta è un’occasione unica per stare insieme, divertirsi e, soprattutto, far sentire ogni socio speciale", conclude Massai.

In un’epoca dove la velocità sembra farla da padrona, l’abilità del CTA nel creare momenti che sanno di genuino affetto, relax e condivisione rappresenta un autentico valore aggiunto. E chissà che, tra una risata e un brindisi, anche il prossimo soggiorno ad Abano Terme non riservi nuove sorprese, confermando che l’arte di stare insieme è sempre la più grande delle conquiste.