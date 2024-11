Plus Aosta presenta "Red Flags": un'installazione artistica per ricordare le vittime di violenza di genere

In occasione delle manifestazioni intorno alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Plus Aosta organizza "Red Flags", un evento artistico e partecipativo per portare l’attenzione collettiva sui femminicidi commessi dall’inizio del 2024, 80 come si legge nell’ultimo report emanato dal ministero dell’interno. L’iniziativa si compone di un laboratorio di preparazione e di una performance collettiva il 25 novembre.

"Red Flags" è il titolo scelto. Il riferimento è alle bandiere rosse che saranno appese durante la performance, simbolo di ogni omicidio, ed evoca anche il modo di dire inglese per cui le “red flags" sono i comportamenti che partner controllanti mettono in atto ai danni dell’altro membro della coppia. Si tratta di atteggiamenti e azioni tossiche e pericolose su cui è importante risvegliare la coscienza collettiva. Con questa installazione, Plus Aosta intende sensibilizzare e rendere visibile la necessità di riconoscere e affrontare questi comportamenti per tempo.

L'evento si apre sabato 23 novembre alle ore 15.00 con un laboratorio aperto a chiunque, in cui i e le partecipanti saranno coinvolti/e nella realizzazione di bandiere rosse recanti i nomi delle vittime. La seconda fase dell'evento avrà luogo lunedì 25 novembre alle 18, quando le bandiere rosse saranno esposte, una a una, mentre verranno letti i nomi delle donne vittime di violenza. La performance sarà aperta alla partecipazione di tutti e tutte coloro che vorranno contribuire, affiggendo le bandiere e unendosi alla lettura.

L'installazione rimarrà esposta fino alla fine dell'anno, lo spazio resterà aperto per accogliere i nomi delle future vittime, in un atto di denuncia e memoria che si oppone alla silenziosa normalizzazione della violenza. Organizzato congiuntamente dai tavoli di Volontariato e Mobilità Internazionale insieme a quello di Arte e Cultura, l'evento è aperto a tutta la comunità, con l’intento di coinvolgere ogni cittadino e ogni cittadina in un impegno comune per fermare questa piaga sociale.



“Each One Teach One” Viale Giuseppe Garibaldi, 7

11100 Aosta (AO) +39 3804704907 info@plusaosta.com www.plusaosta.com

Red Flags non sarà un evento a sé stante. Subito dopo, infatti, in teatro sarà possibile assistere al talk con Valeria Fonte, attivista e content creator, alle h 18:30 dal titolo “Tra il dire il fare c’è di mezzo il mio sì” organizzato dall’Associazione Creature Montane.

Per maggiori informazioni e per partecipare al laboratorio del 23 novembre, è possibile visitare il sito www.plusaosta.com.

Plus è una co-progettazione del Comune di Aosta, promossa dall'Assessorato all'Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Comunicazione.