Strategie e strumenti per la sicurezza informatica al centro di un incontro ad Aosta

La cyber sicurezza è diventata un elemento imprescindibile per ogni azienda, non solo per rispettare le normative sulla protezione dei dati, ma anche per salvaguardare la reputazione aziendale e garantire la continuità operativa. In un contesto digitale sempre più prevalente, infatti, gli attacchi informatici sono in aumento e le loro conseguenze possono essere devastanti. Oltre alle gravi ripercussioni legali e finanziarie che derivano dalla violazione dei dati, le imprese rischiano danni irreparabili alla loro immagine e alla loro competitività nel mercato.

Per questo motivo, l'importanza della sicurezza digitale è un tema di grande rilevanza che merita attenzione e approfondimento, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) che spesso si trovano in difficoltà nel fronteggiare le sfide legate alla protezione dei propri dati e sistemi. In quest'ottica, si inserisce l'evento che si terrà nei prossimi giorni, un'importante occasione di formazione e aggiornamento per tutte le realtà imprenditoriali che desiderano migliorare la loro sicurezza informatica.

L'appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà una serie di interventi di rilievo nel settore della sicurezza informatica. In particolare, Mario Danilo Pipitone, Commissario Capo della Polizia di Stato presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica, introdurrà il tema con un focus su come difendersi nel mondo virtuale, offrendo una panoramica delle strategie adottate dalle forze dell'ordine per contrastare la criminalità informatica.

A seguire, Cristiano Revil, membro della Giunta Camerale e imprenditore nel settore informatico, illustrerà l'impatto della cyber sicurezza sulle imprese valdostane, analizzando le specificità del territorio e come le PMI locali possano affrontare le minacce digitali con soluzioni pratiche e a misura delle loro risorse.

Un ospite d'eccezione arricchirà ulteriormente l'incontro: Raoul Chiesa, fondatore e CEO di "Security Brokers", che interverrà con un approfondimento sulla Cyber Threat Intelligence (CTI). Chiesa, esperto di sicurezza informatica di fama internazionale, offrirà una visione strategica su come raccogliere, analizzare e interpretare le informazioni riguardanti le minacce informatiche, permettendo alle aziende di migliorare la loro capacità di prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici.

Raoul “Nobody” Chiesa, noto per la sua carriera da hacker negli anni '80 e '90, è oggi uno dei maggiori esperti di sicurezza a livello mondiale. Ha fondato "Security Brokers" nel 2012, e ha una lunga esperienza con istituzioni internazionali come l'Agenzia delle Nazioni Unite (UNICRI) e l'ITU, dove è membro del Roster of Experts. Il suo intervento rappresenta un'opportunità unica per approfondire la tematica delle minacce cibernetiche da un punto di vista avanzato e specialistico.

L'evento sarà moderato da Stefano Tedeschi, ricercatore dell'Università della Valle d'Aosta nel campo dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, nonché partner del progetto Spoke 4 - NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile). La sua esperienza accademica e pratica garantirà un'ottima gestione dei temi trattati e una partecipazione attiva del pubblico.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria e avviene tramite un modulo online, disponibile fino ad esaurimento posti. Questo incontro rappresenta un'opportunità imperdibile per le aziende locali e per chiunque sia interessato a comprendere meglio come proteggere la propria realtà digitale dalle minacce in continua evoluzione. La cyber sicurezza non è più solo una necessità legale, ma una scelta strategica che può fare la differenza nel panorama competitivo odierno.