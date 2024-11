“L’AMORE NON FA COSÌ: VOCI, IMMAGINI, MUSICHE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”

Il Sindacato CISL VALLE D’AOSTA, il COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI AOSTA e la CONSIGLIERA DI PARITÀ della Valle d’Aosta, in collaborazione con il LICEO MUSICALE DI AOSTA, organizzano, per il giorno venerdì 22 novembre alle ore 17.30, presso l’aula magna del Convitto Regionale “F. Chabod” (Via A. Crétier n. 2, Aosta), l’iniziativa di sensibilizzazione dal titolo “L’Amore non fa così”, sul tema della violenza nei confronti delle donne. La violenza, infatti, non è solo fisica, ma anche verbale, psicologica ed economica, e può avvenire tanto nelle mura domestiche quanto al di fuori di esse, compresi i luoghi di lavoro.

Sarà ospite dell’evento la cantautrice, scrittrice ed avvocata del Foro di Roma, VALENTINA AMBROSIO, autrice del brano musicale e del libro “L’amore NON FA COSÌ”, che, attraverso un’analisi della canzone, accompagnerà i presenti nel ripercorrere le vicende della protagonista Nina. La storia di Nina è la storia di tutte le donne vittime di abusi e rappresenta un invito a trovare il coraggio di denunciare le violenze e a prendere consapevolezza che l’amore, quello vero, non è e non può essere violento.

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, presieduto dall’avvocata Roberta Francorsi, tratterà il tema dei diritti negati, presentando un quadro degli strumenti giuridici atti a contrastare la violenza sulle donne. Con l’utilizzo di brevi video e letture (realizzati anche per coinvolgere le nuove generazioni), il Comitato contribuirà a trasmettere la cultura della non discriminazione e del contrasto alla violenza di genere.

I brani musicali saranno proposti dagli alunni del “Liceo musicale di Aosta”, sulla base di un programma studiato per sensibilizzare sulla tematica trattata, sotto la regia dei loro professori: Da Prà Veronica, Sirni Morena, Barsotti Andrea, Benech Mattia, Tarone Monica, Duguet Didier, Ruggeri Giulio, Mosquet Enrico, Carlomagno Luca.

Infine, il Coordinamento Donne della CISL Valle d’Aosta e la Consigliera di Parità Katya Foletto porteranno il loro contributo con un focus sulla violenza nei luoghi di lavoro e la violenza economica.

Nel quadro della Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna 2024, le organizzatrici dichiarano: “L’obiettivo dell’evento è la sensibilizzazione e la riflessione corale sulla violenza di genere, che ci proponiamo di raggiungere utilizzando linguaggi e codici anche molto diversi tra loro. Daremo voce al diritto e alla musica, in un dialogo che cerca di unire le forze a favore di tutte quelle donne alle quali è stata tolta la capacità di esprimersi.”