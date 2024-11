COMUNICATO STAMPA da FLC CGIL, CISL SCUOLA, SAVT ÉCOLE e SNALS AL VIA IL CICLO DI ASSEMBLEE NELLE SCUOLE

A partire da mercoledì 20 novembre 2024, le Organizzazioni sindacali scolastiche FLC CGIL, CISL SCUOLA, SAVT ÉCOLE e SNALS terranno un ciclo di dieci assemblee nelle Istituzioni scolastiche valdostane per trattare il seguente ordine del giorno:

• Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale;

• Autonomia differenziata;

• Reclutamento nella scuola: percorsi e soluzioni per una concreta ed efficace stabilizzazione occupazionale;

• Fondo ESPERO e Fondo regionale FONDEMAIN – obbligo comunicazione SILENZIO/ASSENSO;

• Il valore della PARTECIPAZIONE: le imminenti elezioni RSI.

Sarà l’occasione per analizzare e dibattere le tematiche di stretta attualità per la categoria insegnanti dei vari ordini e gradi, nonché per gli educatori del Convitto “F. Chabod”.