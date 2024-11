Poeti per la pace

Le premiazioni delle varie sezioni sono iniziate alle 10 per concludersi alle 18.

Liliana Rasetti e Lilli Chiavia

Tra i premiati per la narrativa Roberta Maffiodo e il marito Lodovico Marchisio, assenti per influenza, con il volume autobiografico "Guarigioni d'amore". Nel pomeriggio, il noto giornalista Corrado Martinelli ha ricevuto ben due premi per le commoventi poesie che ha proposto.