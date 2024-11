Castagne, calore e solidarietà, un'invasione di bene alla parrocchia di Maria Immacolata di Aosta

L'iniziativa, che si terrà presso il cortile dell'oratorio della parrocchia, è pensata per raccogliere fondi a favore di opere sociali e caritative, sostenendo le necessità della comunità e dei più bisognosi.

L’evento, che si inserisce tra le tradizioni autunnali della zona, offrirà ai partecipanti l'opportunità di gustare le caldarroste in compagnia, accompagnate da bevande calde, in un'atmosfera di convivialità e solidarietà.

L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere i progetti pastorali e sociali promossi dalla Parrocchia di Maria Immacolata, in particolare quelli legati all’assistenza alle famiglie in difficoltà e alle attività educative per i giovani.

Il Parroco, Padre Grzegorz Glabas OMI, invita la comunità a partecipare numerosa all'iniziativa, che rappresenta un'occasione non solo per fare del bene, ma anche per vivere un momento di incontro e di fraternità. In un periodo di incertezze, è fondamentale che ci uniamo come comunità per portare un segno concreto di solidarietà, è l'obiettivo di Padre Grzegorz, convinto che il calore di un gesto semplice come la castagnata possa fare la differenza per chi è più in difficoltà.

L'evento è aperto a tutti, con l’auspicio che numerosi cittadini partecipino a questa occasione di socializzazione e sostegno. La Parrocchia di Maria Immacolata si augura che questa castagnata diventi, come ogni anno, un momento di incontro che rafforzi i legami di solidarietà e vicinanza tra le persone della comunità.