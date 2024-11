Canna fumaria in fiamme ad Antey Saint André

Verso le 18:30 di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Aosta è intervenuta prontamente ad Antey Saint André, in Valle d'Aosta, per domare un incendio che aveva interessato il camino di un'abitazione.

L’allarme è scattato quando i residenti della casa hanno notato il fumo e il calore provenire dal sistema di ventilazione. Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che, giunti sul posto insieme ai colleghi dei Vigili del Fuoco locali, hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a estinguere le fiamme. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, e gli occupanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare danni.

Nonostante il principio di incendio, grazie alla rapidità dell'intervento, non si sono verificati danni strutturali significativi. Le cause precise dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che possano essere legate a un malfunzionamento del sistema di canne fumarie. I Vigili del Fuoco hanno raccomandato, come sempre in questi casi, un’attenta manutenzione dei camini, specialmente durante i mesi invernali, per prevenire simili incidenti.