Il primo appuntamento del Roadshow SMAU a febbraio 2025 alla Pépinière d’Entreprises di Aosta

Nell'ambito di un ampio progetto di collaborazione per l'innovazione, la Regione Valle d’Aosta, su iniziativa dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile, a febbraio 2025 ospiterà, presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta, il primo appuntamento sul territorio del Roadshow SMAU: SMAU Valle d’Aosta.

SMAU è oggi un’articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione. Si articola in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano e numerose tappe all’estero in città come Parigi, Berlino, Londra, Stoccolma e San Francisco. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale.

L’evento SMAU Valle d’Aosta sarà dedicato alle specifiche esigenze del territorio, con l’obiettivo di facilitare il networking tra imprese e startup, promuovere il trasferimento tecnologico e sostenere la crescita dell’ecosistema innovativo locale nonché potenziare l’attrattività del territorio per investitori e talenti, rafforzare lo sviluppo economico regionale e costruire una rete di relazioni tra gli attori del sistema produttivo.

Da diversi anni la Regione autonoma Valle d’Aosta, con una delegazione di startup e PMI innovative, prende parte alle diverse tappe organizzate da SMAU, come SMAU Londra, SMAU Parigi e SMAU Milano.

“Grazie alla collaborazione nata con SMAU nel corso degli anni, nell’appuntamento di Parigi 2024 abbiamo iniziato una collaborazione ancora più importante. Il prossimo febbraio ospiteremo in Valle d’Aosta un evento SMAU, un evento che dedicheremo al tema dell’energia rinnovabili, che vedrà anche la collaborazione con CVA, ma non solo. È un evento che ci permetterà di presentarci con tutte le nostre azioni, tutti gli strumenti e l’organizzazione che abbiamo a disposizione ma soprattutto di accogliere le startup italiane, europee e mondiali che avranno voglia di venire a visitare la Valle d’Aosta” ha dichiarato l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy in occasione della sua visita a SMAU Milano 2024.

“I sistemi regionali hanno un ruolo strategico come abilitatori di innovazione presso l’ecosistema delle imprese locali, favorendo da un lato l’incontro tra le aziende consolidate con l’offerta di innovazione più adatta alle proprie esigenze di business, ma anche supportando la crescita delle startup attraverso l’avvio di nuove collaborazioni anche al di fuori dei confini regionali. L’appuntamento SMAU Valle d’Aosta avrà proprio l’obiettivo di far conoscere i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione locale anche a grandi player nazionali e internazionali” ha dichiarato il Presidente SMAU Pierantonio Macola.

Questa manifestazione rappresenta quindi non solo un’opportunità per le imprese locali ma anche un passo significativo verso l’integrazione della Valle d’Aosta nell’ecosistema europeo dell'innovazione.