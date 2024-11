II Commissione: parere favorevole su due disegni di legge

La seconda Commissione "Affari generali", riunita nella mattina di oggi lunedì 4 novembre 2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e RV, su due disegni di legge di cui è relatore il Presidente Antonino Malacrinò.

Il primo, presentato dal Governo regionale il 9 ottobre, è composto di due articoli che riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione.

Il secondo, depositato dalla Giunta il 7 ottobre, contiene disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Composto di sei articoli, il testo riguarda in particolare il concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni per il 2024, i trasferimenti straordinari correnti a favore degli enti locali, nonché le convenzioni tra enti necessarie ai fini del loro accesso ai finanziamenti.

«I due provvedimenti - dice il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò - saranno iscritti all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio convocato a partire da domani fino a giovedì.»

La Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo RV, sul bilancio di previsione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per il triennio 2025-2027, presentato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea il 30 ottobre.