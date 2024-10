Pd chiede verifica di maggioranza

L'ultimo anno di legislatura si presenta come un periodo cruciale per la Valle d’Aosta, caratterizzato da sfide significative che richiedono attenzione e azioni concrete. In un contesto in cui la povertà cresce e le necessità legate alla transizione ecologica e tecnologica si fanno sempre più urgenti, è fondamentale affrontare queste questioni con serietà e determinazione. La recente approvazione del Documento Economico e Finanziario Regionale (DEFR) rappresenta un passo importante, ma ora l’attenzione si sposta sulla prossima legge di bilancio regionale, che richiederà un'analisi approfondita e una gestione accorta.

In questo clima di incertezze, emerge la necessità di chiarire il quadro politico regionale, soprattutto alla luce delle novità che si sono verificate di recente. La richiesta di una verifica della maggioranza che sostiene il governo regionale è non solo legittima, ma anche necessaria. Un confronto tra le forze politiche di maggioranza è essenziale, sia per garantire un'azione coesa in vista della conclusione della consiliatura, sia per delineare le prospettive future in vista delle elezioni regionali e comunali che si avvicinano.

Non è pensabile affrontare questo ultimo scorcio della legislatura senza una visione chiara e condivisa. L’insicurezza politica potrebbe compromettere la capacità di affrontare le questioni urgenti che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Per questo, si propone un incontro tra le forze politiche della maggioranza, con un approccio collaborativo e propositivo, che ha caratterizzato il lavoro finora svolto.

Inoltre, è imprescindibile affrontare la questione della riforma della legge elettorale, che non può essere trascurata. È fondamentale evitare che questa tematica finisca su un binario morto, perché una legge elettorale moderna e adeguata è cruciale per garantire una rappresentanza equa, soprattutto in termini di genere. I correttivi e gli adeguamenti normativi sono strumenti necessari per modernizzare la politica valdostana e assicurare che tutte le voci siano ascoltate.

Parallelamente, il percorso per costruire un programma per le prossime elezioni regionali del 2025 sta già prendendo forma. Finora, il processo ha coinvolto attivamente la base, ma nelle prossime settimane si intende ampliare il confronto a tutte le forze politiche e sociali della Regione. L’obiettivo è creare un fronte comune autonomista, riformista e progressista, capace di offrire un'alternativa valida alla destra, che rischia di imporre visioni e ricette estranee alla realtà valdostana.

In questo contesto, la richiesta di verifica della maggioranza diventa un passo fondamentale per garantire stabilità e lungimiranza nella gestione della Regione. La Valle d’Aosta ha bisogno di un governo forte e coeso, in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro con determinazione e responsabilità.