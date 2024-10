Celva approva partecipazione VdA a 28a Giornata Nazionale della Colletta alimentare

Primo punto all’ordine del giorno, il parere sul disegno di legge regionale n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25”, illustrato dal Presidente Alex Micheletto, ha ottenuto il parere favorevole dei rappresentanti degli Enti Locali.

L’Assemblea si è poi confrontata sul disegno di legge regionale n. 166 “Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2024” e ha espresso un parere positivo con osservazioni rispetto all’articolo 12 del ddl, avanzando la richiesta che le risorse volte a favorire l’assunzione di soggetti che abbiano partecipato ai progetti di inclusione attiva (PIA) siano previste anche in caso di assunzione diretta di tali soggetti da parte degli Enti Locali.

I lavori sono proseguiti con un parere contrario sulla proposta di legge regionale n. 160 “Disposizioni in materia di polizia locale. Istituzione di una autonoma area di contrattazione nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta denominata "Area della polizia locale". Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22”. L’Assemblea non ha ritenuto necessario l’inserimento di un’autonoma area di contrattazione dedicata alla polizia locale nell’ambito del comparto unico della Valle d’Aosta, in quanto la regolazione del rapporto di lavoro degli agenti della polizia locale, oggi regolata dalla contrattazione collettiva di comparto, trova ampio margine di regolamentazione e valorizzazione delle specialità delle funzioni in tale contrattazione.

Il Responsabile politico per la tematica, Alex Brunod, ha poi illustrato la proposta di legge regionale n. 165 “Misure di governo del territorio in merito alla rete di media e grande distribuzione regionale”. L’Assemblea del CPEL ha condiviso alcune delle preoccupazioni che hanno portato alla presentazione della proposta di legge, con particolare riferimento alla necessità di attuare azioni mirate al contenimento dei fenomeni di chiusura dei piccoli negozi di vicinato e di spopolamento dei Comuni e villaggi di montagna e dei centri storici. Tuttavia sono state evidenziate perplessità in merito alla legittimità delle misure previste dalla proposta di legge, che, in via di salvaguardia, in attesa dell’approvazione definitiva della revisione di uno strumento pianificatorio quale il Piano Territoriale Paesistico, stabiliscono limiti all'iniziativa economica privata e, potenzialmente, ledono i principi di tutela della parità di trattamento e di libera concorrenza. Pertanto, a seguito di confronto, il parere espresso è stato contrario.

La proposta di deliberazione della Giunta regionale in materia di contributi agli Enti Locali per la realizzazione delle attività di integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale, illustrata da Ronny Borbey, ha ottenuto un parere positivo con osservazioni. L’Assemblea, infatti, ha rimarcato il particolare interesse degli Enti Locali per la realizzazione di interventi che favoriscano la fruizione del trasporto pubblico da parte di residenti, turisti e lavoratori che si recano in Valle d’Aosta. In tale ottica, l’Assemblea ha richiesto di agevolare l’accesso ai finanziamenti e un’implementazione delle risorse destinate a tale scopo per le annualità 2025 e 2026.

Successivamente ha ripreso la parola Alex Brunod per l’illustrazione della proposta di deliberazione della Giunta regionale recante modificazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d’Aosta. L’Assemblea del CPEL ha espresso parere positivo formulando alcune osservazioni. In particolare, è stata rilevata la necessità di prevedere una classificazione uniforme per tutto il territorio di Nus e di una rivalutazione in merito alle tariffe minime dell’imposta a carico degli ospiti di alloggi ad uso turistico. Inoltre, è stata avanzata la richiesta, a seguito della prima applicazione della disciplina dell’imposta di soggiorno, di riattivare i lavori per valutare eventuali migliorie della normativa regionale.

In chiusura, la proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente la partecipazione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla 28a Giornata Nazionale della Colletta alimentare, organizzata dall’Associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta, introdotta dalla Responsabile politica Loredana Petey, ha ottenuto il parere positivo dell’aula.