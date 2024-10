ÉVANGILE DE DIMANCHE: CONFIANCE, LÈVE-TOI, IL T'APPELLE

L'histoire de l'aveugle Bartimé de Jéricho qui rencontre Jésus, lumière du monde, est émouvante. Comme nous allons le constater, cet aveugle une fois qu'il recouvre la vue par la parole puissante de Jésus, il passe des ténèbres à la lumière. Jésus ne le guérit pas seulement physiquement, surtout sa vie entière dans tous ses plis est désormais illuminée. Il ne mendit plus, il est respecté dans sa dignité, il veut devenir son disciple fidèle. Cette méditation, analysera trois étapes de sa guérison: la situation de misère de l'aveugle, la réaction de la foule et le menteau jeté pour rejoindre Jésus.

1. LA SOUFFRANCE DE L'ÉXIL ET DE LA CÉCITÉ.

Bartimée, fils de Timée, habitant de Jéricho, est atteint de cécité, ce qui veut dire qu'il est privé de la beauté du monde. Le contraire de la vue n'est pas la cécité, comme le contraire de la lumière, ne sont pas les ténèbres. Le mal est une négation du bien, puisqu'il est dépourvu de substance, ou de matière. La cécité devient dans cette logique, la privation du bien qui caractérise l'animal et l'être humain qui doit avoir deux yeux situés dans leur juste place et qui voient. Aristote disait qu'il y a une richesse qu'il ne faut pas désirer. Il dit:"Mieux vaut avoir un seul oeil qui voit, qu'en avoir trois". Le fils de Timée, avaient deux yeux, mais qui ne voient pas. Malgré cette privation importante, il reste humain. Il n'est pas un monstre.

Cette condition de privation de ce qu'il devrait avoir l'expose à d'autres misères comme la mendicité qui l'expose aux critiques des arrogants, au mépris des suffisants, à l'indifférence et au mépris des égoïstes. Aujourd'hui, avec l'essor de la technologie, beaucoup d'aveugles se prennent en charge, circulent seuls dans les grandes métropoles sans peur. Certains aveugles talentueux, musiciens comme Stevie Wonder, Andrea Bocelli sont devenus des vedettes de l'humanité. Toutefois, même s'ils se prennent en charge, ils désirent eux aussi retrouver la vue, car le mal en tant que non-être-bien, ne peut pas être objet d'amour et de choix. Cela explique le cri de Bartimée.



Cette élévation du cri devient une prière de l'homme qui a la conscience de son insuffisance. La première lecture du prophète Gérémie nous invite à transformer nos cris de souffrance de la captivité en une danse de joie du retour à la terre de liberté. Le Seigneur prend la décision irrévocable de faire revenir son peuple de l'éxil pour former une grande assemblée où le boîteux, l'aveugle, la femme enceinte et toute personne vulnérable se sentent accueillis. Le prophète annonce le mystère de l'Église, assemblée sainte, peuple de Dieu qui chante les louanges du Seigneur. Dans cette communauté de baptisés chacun se sent appelé par son nom: confiance, il t'appelle.



2. CONFIANCE, LÈVE-TOI, IL T'APPELLE.

L'autre aspect du texte qui mérite une attention est la connaissance de l'aveugle du chemin de Jésus. Il se met là où le vrai visage de Dieu riche en miséricorde passe. Cette connaissance du chemin de Jésus est l'intelligence de la foi. Comme l'écrit Antoine de Saint Expéry, dans le Petit prince, "on ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux". Dans la nuit opâque du coeur, resplendit d'une manière inattendue la lumière de la foi, qui inspire l'aveugle à crier:" Fils de David, ait pitié de moi".



La réaction de Jésus opère une double libération. D'une part, il libère ses disciples de leur sentiment du mépris envers l'aveugle. Marc écrit:" Beaucoup de gens le rebrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle". Ce comportement de la foule nous guête. Combien de fois nous voulons nous débarrasser des personnes pauvres, malfamées, tristement habillés en haillons et réservons un bon accueil au méchant vêtu en or? Jésus qui connaît nos misères visibles et invisibles s'arrête, fait venir auprès de lui ce déshérité de la terre, pour lui donner l'essentiel qui lui manque, la vue. La foule traite désormais avec délicatesse l'aveugle. On appelle donc l'aveugle, et ont lui dit:"Confiance, lève-toi; il t'appelle".



3. LA COURSE VERS JÉSUS.

L'aveugle consacrait tout son temps dans une même position, celle assise ou horizontale. Rester assis est un signe de misère. Jésus qui est le soleil de justice, vient libérer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort pour les mettre sur le chemin de la paix. Jésus, le vrai chemin de l'homme ordonne de l'appeller. Aussitôt, l'aveugle jette son menteau, bondit de joie et court vers Jésus. Il court sans s'inquiéter de tomber, car il est déjà guéri intérieurement. Il jette son menteau sans peur du qu'en dira-t-on. Ce qui compte pour lui n'est plus le menteau, mais la parole de Jésus. Bartimée peut chanter bien les paroles d'action et dire: "Ta parole Seigneur est la lampe sous mes pieds". "Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui aurai-je peur?".

"Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom". En guise de gratitude, l'aveugle de Jéricho devient le disciple fidèle de Jésus.

Qu'est-ce que cet épisode nous laisse comme enseignement de vie? L'aveugle guéri nous enseigne le courage, la confiance et la liberté. Le courage en grec est "parrēsia". Il a le courage de la vérité de soi. Il ne calcule pas les paroles à dire, mais il crie, peu importe des critiques et des moqueries de ceux qui voient. En outre, il a une confiance illimitée en cet homme qu'il ne connaît que par ouïe-dire, Jésus, le fils de David. Enfin, il est intelligent dans la mesure où l'aveugle sort de sa maison et se met là où Jésus passe.



La confession exige ces trois qualités. Sans la sortie de ma prison, sans le courage d'oser crier vers Jésus dans une confiance illimitée, l'homme reste dans sa cecité, malgré sa prétention de voir. Sans la confession, nous passons de la lumière aux ténèbres. Avec la confession, nous quittons le monde des ténèbres et nous rayonnons la lumière du Christ dans le monde.



4. PRIÈRE: SEIGNEUR QUE JE VOIE

Seigneur, envoyé par le Père pour guérir le péché du monde, nous sommes tous des mendiants de ta lumière. Nous sommes tous croupis au bord du chemin comme ce mendiant. Donne-nous le courage de Bartimée de crier vers toi, de jeter nos menteaux de suffisance afin de courir légers vers toi notre Sauveur.

Ouvre nos yeux pour contempler la splendeur de ta présence.

Sauve-nous, guéris-nous! Dans ta miséricorde, Fais-nous revenir du pays des ténèbres. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. En toi, tout notre espoir, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera