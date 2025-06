Papa Leone XIV incontra António Guterres

Papa Leone XIV ha incontrato stamane nello studio dell’Aula Paolo VI il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, António Guterres. Lo ha reso noto un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. Lo stesso comunicato precisa che Guterres dopo l'udienza con il pontefice, si è incontrato con il cardinal Parolin, Segretario di Stato vaticano, "il quale era accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali".

I colloqui con la Segreteria di Stato sono stati definiti "cordiali" ed "è stato espresso il sostegno della Santa Sede per l’impegno delle Nazioni Unite in favore della pace nel mondo. Ci si è poi soffermati su alcuni processi in atto e sui prossimi vertici organizzati dalle Nazioni Unite, come pure sulle difficoltà che l’Organizzazione incontra nell’affrontare alcune crisi in atto nel mondo. Nel prosieguo della conversazione sono state trattate anche alcune specifiche situazioni di confitto e di instabilità". (fonte Aci Stampa)