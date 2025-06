Almanach de jeudi 12 juin saint Jean de Jacond

La Chiesa celebra Sant' Anna Kasinskaja Principessa di Pskov e monaca

Nata da nobile famiglia e sposata al Principe Mikhail di Tver, si distinse per la sua profonda fede cristiana e la dedizione al prossimo. Rimasta vedova in giovane età, affrontò con coraggio e stoicismo numerose avversità, tra cui la perdita di diversi figli e l'esilio. Abbracciò la vita monastica, assumendo il nome di Eufrosinija, dedicandosi alla preghiera, all'ascesi e all'aiuto dei bisognosi. La sua fama di santità crebbe esponenzialmente, portando alla sua canonizzazione nel 1649. Tuttavia, a causa di divergenze rituali con la Riforma del Patriarca Nikon, fu decanonizzata nel 1677. Nonostante i tentativi di "correggere" le sue reliquie, che miracolosamente tornavano alla posizione originale, la sua santità fu definitivamente riconosciuta nel 1908.

Il sole sorge alle ore 5,41 e tramonta alle ore 21,18

" La politica non è solo l'arte del possibile, ma l'arte del giusto. Quando dimentica l'uomo concreto, smette di essere servizio e diventa potere." (Papa Leone XIV)

Questa affermazione di Papa Leone XIV sottolinea che la politica dovrebbe essere un servizio orientato al bene comune, non un mezzo per esercitare potere. Quando la politica si allontana dai bisogni reali delle persone, perde la sua essenza e rischia di diventare un fine in sé. Il Papa ci invita a ricordare che ogni decisione politica dovrebbe mettere al centro l'uomo e la sua dignità.