L'OPINIONE DI UNA LETTRICE:

Si avvicinano le festività dedicate ai defunti e più che mai si nota il triste fenomeno delle tombe abbandonate.

Sepolcri vittime dell'indifferenza, dove nessuno posa un fiore. Tombe inselvatichite, che avrebbero tante storie da raccontare.

Lapidi consunte che custodiscono l'eterno riposo di ministri di culto, insegnanti, militari, ignoti.

Le famiglie sono evidentemente immemori o estinte, o distanti. Il fenomeno imperversa ovunque , in montagna come in città, presso le piccole comunità come nelle metropoli. Perché qualche gruppo di volontari non risolve la situazione? Forse perché I morti non votano?

Lettera firmata