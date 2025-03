Donne di Resistenza: Il Teatro-Canzone GTA sulla lotta antifascista in scena a Luserna San Giovanni

Domenica 23 marzo, alle ore 16, la Sala Albarin di Luserna San Giovanni ospiterà uno spettacolo di grande impatto, firmato dal GTA (Gruppo Teatro Alpino), che promette di coinvolgere il pubblico con una performance di teatro-canzone intensa e significativa

Lo spettacolo, interpretato da Marisa Sappé, Maura Bertin e Jean Louis Sappé, è un viaggio nelle storie di coraggio e resistenza che hanno segnato la lotta contro il fascismo in Italia. Le protagoniste di questa narrazione sono donne che, a distanza di decenni, continuano a essere simbolo di forza e determinazione. Tra queste, le operaie di Pralafera, che nel 1920, durante il lungo sciopero contro le crumire, si opposero fermamente all’ingiustizia. Le donne di quel periodo, che avevano lanciato pietre contro i crumiri, furono condannate al carcere negli anni successivi, in pieno clima fascista. La loro storia rappresenta una delle tante pagine di una lotta che ha segnato la storia del nostro paese.

Il racconto prosegue con la figura di “Cita”, un’altra operaia degli anni Trenta, che finì davanti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per aver cantato una versione irriverente dell’inno fascista "Giovinezza", sfidando apertamente il regime. La storia si arricchisce poi di altri racconti di donne che hanno scelto di lottare, come Mamma Togni, che negli anni Sessanta si trovò coinvolta in un episodio di violenza contro un comizio del Movimento Sociale Italiano, o Ilaria Salis, una maestra monzese che nel 2023 finì sotto processo in Ungheria per aver preso a schiaffi due giovani neonazisti durante una manifestazione a Budapest.

Le storie raccontate durante lo spettacolo non sono solo un atto di ricordo, ma anche una riflessione sulla resistenza delle donne contro ogni forma di oppressione. Ogni episodio è un invito a non dimenticare le ingiustizie del passato, ma anche a vigilare su quelle del presente, mostrando come le donne continuino a essere protagoniste della lotta per la libertà, la giustizia e i diritti.

Con l’assistenza tecnica del GTA, l’evento si presenta come un momento di riflessione e di impegno civile, con una performance che unirà il potere evocativo della musica e della parola. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in storie di resistenza che hanno attraversato i decenni, ma che, purtroppo, continuano a risuonare anche nei giorni nostri. La storia delle donne antifasciste è una storia che parla al presente, che non va mai dimenticata e che trova in eventi come questo un’occasione per essere tramandata alle nuove generazioni.