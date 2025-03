Alla scoperta della Valle di Susa: 22° escursione 'Parco della Dora' fra natura, storia e cultura

Il CAI, con le sue sezioni locali, tra cui il TAM, il GEB, l'UGET, la sezione Intersezionale e le sezioni locali, si unisce alla Delegazione FAI della Valle di Susa, alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) e a Pro Natura Piemonte, con il supporto dei Comuni di Avigliana, Almese e Villar Dora, per promuovere una giornata all'insegna della natura e della cultura, immersi nel suggestivo paesaggio del Parco della Dora.

L’itinerario prevede una camminata di 18 km, con un dislivello complessivo di 180 metri, un percorso adatto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza escursionistica a contatto con la natura, pur mantenendo un livello di difficoltà medio (E, escursionistico). La durata dell'escursione è di circa 5 ore, escluse le soste, offrendo quindi un’opportunità ideale per passare una giornata all’aperto, tra storia, natura e panorami mozzafiato.

La partenza è fissata per le ore 8:15 presso la stazione ferroviaria di Avigliana, in concomitanza con i treni in arrivo da Torino P.N. e da Bussoleno. Il ritorno è previsto per le 18:00-18:30, con arrivo alla stazione ferroviaria di Avigliana, da dove partirà il treno per Torino P.N. alle 18:45. Un'escursione che si sviluppa principalmente lungo la ciclopedonale in riva destra della Dora Riparia, un affascinante tratto che consente di godere di una vista unica sulla natura circostante.

Il percorso include numerosi punti di interesse storico e paesaggistico. Si partirà dalla stazione di Avigliana, per poi dirigersi verso la Chiesa della Madonna del Ponte, situata nella proprietà Villa Quagliotti, per proseguire fino al Ponte Vecchio di Sant'Ambrogio. L’itinerario attraverserà la SS24 e, passando per un breve tratto di strada campestre, si arriverà a Villar Dora, dove è prevista una sosta alla Cappella di San Rocco, alla Chiesa Parrocchiale e nel giardino del Castello.

Proseguendo verso Almese, si toccheranno alcuni luoghi di grande valore storico e culturale, tra cui la centrale piazza Martiri, il vecchio lavatoio e il ponte sul Messa, a fianco della casa natale di Scipione Riva Rocci. Il percorso continua attraverso le borgate Fucinassa e Gambabosco, giungendo infine alla Goja del Pis, uno dei tratti più suggestivi e naturali del cammino. Dopo una breve pausa, il ritorno avverrà passando per il Ricetto di San Mauro, proseguendo lungo il Messa e attraversando campi per rientrare a Avigliana, passando per la borgata Grangia, la via Almese, l'area Corona Verde e la passerella ciclo-pedonale sulla Dora.

Questo evento è una perfetta combinazione di sport, cultura e natura, ideale per escursionisti di ogni livello, ma anche per coloro che vogliono scoprire la bellezza della valle in un contesto eccezionale. La partecipazione è aperta a tutti, ma si raccomanda di iscriversi in anticipo per garantirsi un posto, visto il carattere molto apprezzato dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, sarà possibile contattare le organizzazioni coinvolte, che garantiranno anche la tutela assicurativa per i partecipanti, come sempre avviene in queste occasioni.

In sintesi, la 22° edizione dell’escursione "Parco della Dora" è un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica, immersi nella natura incontaminata della Valle di Susa, con un cammino che sa coniugare sport, tradizione e scoperta. Non mancate!