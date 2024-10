Dieci condanne della Corte dei Conti per la nomina dirigenziale all'ARER nel 2004

Tra i condannati figura Giulio Grosjacques, attuale assessore regionale al turismo e già presidente dell'Arer, che dovrà risarcire 23.219,18 euro. Gli altri coinvolti includono Francesco Caracciolo, presidente dell'Arer al momento del passaggio di livello dell'arch. Maurizio Mari, con un risarcimento di 22.226,91 euro, e Piero Scrufari, anch'esso condannato a 22.226,91 euro. Italo De Checchi, invece, dovrà risarcire 8.335,09 euro.

Ulteriori condanne riguardano membri del Collegio di conciliazione, come Franco Pastorello e Lorenzo Sommo, entrambi per 7.938,18 euro. Francesco Pasquale Infortuna, Fedele Belley e Carlo Laganà, che avevano ricoperto cariche nel CDA dell'ARER nel 2010, sono stati condannati a un risarcimento di 14.884,09 euro ciascuno.

La vicenda, secondo la magistratura contabile, concerne gli esborsi sostenuti per emolumenti e spese legali legate all'attribuzione della qualifica dirigenziale a un architetto già dipendente dell’agenzia. Il danno è stato suddiviso in due componenti: 119.072,75 euro per differenze retributive dal 1 settembre 2005 al 31 maggio 2010, e 125.072,75 euro per il periodo successivo.

Al momento della contestazione nel 2009, Grosjacques ricopriva la carica di presidente, e insieme al suo CDA ha deciso di ripristinare la qualifica precedente per l'architetto Maurizio Mari, destituito dalla qualifica dirigenziale. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione amministrativa dell'ente e sulle responsabilità assunte dai vari attori nel corso degli anni.

***

L'ARER della Valle d'Aosta é un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio Statuto. L'Azienda è stata istituita, per trasformazione dello IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari), con legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.



L'ARER svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali (articolo 3 dello Statuto). Le attività sono definite dall'articolo 4 dello Statuto.