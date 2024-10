Batailles de Reines: Finalmente è finalissima e combats con le reine canavesani

Il 67° Concours Régional Batailles de Reines rappresenta il culmine di un anno di passione, dedizione e amore per l’allevamento valdostano. Dopo diciotto eliminatorie che hanno attraversato ogni angolo della regione, l’Arena Croix-Noire di Aosta si prepara ad accogliere un evento che celebra non solo la bellezza e la forza delle bovine, ma anche l’essenza stessa delle attività rurali, patrimonio fondamentale della nostra cultura.

Roberto Bonin, Presidente dell’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, esprime fiducia nell’ottimo spettacolo che ci attende, nonostante le difficoltà incontrate a causa della Blue tongue. Con oltre 160 bovine pronte a sfidarsi, l’evento promette di essere un’epifania di colori, suoni e emozioni, un tributo al lavoro instancabile degli allevatori. Questi uomini e donne, custodi di tradizioni secolari, sono i veri protagonisti di un mondo che si basa su relazioni autentiche con gli animali e il territorio.

Il programma di questo fine settimana è ricco di appuntamenti che esaltano il legame tra uomo e natura. Sabato 19 ottobre, l’aria si riempirà di attesa con l’arrivo delle bovine, seguito dal confronto interregionale tra le bestie valdostane e piemontesi, un momento in cui la competizione si trasforma in celebrazione. La giornata si concluderà con le premiazioni, un momento di riconoscimento per l’impegno degli allevatori.

Domenica, l’atmosfera sarà ancora più elettrizzante con i combattimenti finali del 67° Concours. L’Arena si animerà, accogliendo famiglie e appassionati, tutti uniti per sostenere e applaudire il frutto di anni di lavoro e passione. Ogni combattimento non è solo una sfida, ma una narrazione che parla di cura, tradizione e attaccamento alla terra.

Oltre alla competizione, l’evento offre momenti di convivialità con serate danzanti e opp ortunità di ristoro, riflettendo lo spirito di comunità che caratterizza il mondo rurale. I visitatori potranno gustare le prelibatezze locali, immergendosi completamente in un’esperienza che celebra la vita agricola in tutte le sue forme.

I biglietti sono disponibili presso l’ingresso dell’Arena o in prevendita online, rendendo accessibile a tutti un evento che rappresenta il cuore pulsante della Valle d’Aosta. Con la gratuità per i giovani e i diversamente abili, si promuove un’inclusività che arricchisce ulteriormente questa manifestazione.

Questo fine settimana non è solo un’occasione per assistere a uno spettacolo di grande valore; è un momento per riconnettersi con le radici, per celebrare la dedizione di chi lavora la terra e per onorare le tradizioni che definiscono la nostra identità.

Le Batailles de Reines sono un richiamo alla valorizzazione delle attività rurali, una festa per gli occhi e il cuore, un’esperienza che non può essere persa.

Programma:



Sabato 19 ottobre 2024

8:30-10:00 arrivo delle bovine

12:30 8° CONFRONTO INTERREGIONALE

VALLE D’AOSTA E PIEMONTE

fra bovine provenienti dal Canavese,

dalle Valli di Lanzo e dalla Valle d’Aosta

5e COMBATS DES DEUXIÈMES VEAUX

17:00 premiazioni

Domenica 20 ottobre 2024

08:00-10:00 arrivée des vaches

11:00-12:30 débuts des Combats

67e FINALE RÉGIONALE BATAILLES DE REINES

12:30-13:30 pause déjeuner

13:30 reprise des Combats

18:00 remise des prix

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente alla casse, situate all’entrata dell’Arena Croix-Noire oppure in prevendita sul sito ENJOY EVENTS

https://www.enjoyevents.it/<wbr></wbr>eventi/batailles-des-reines-<wbr></wbr>2024/allevatori.

Costo del biglietto di entrata: sabato 19 ottobre 10,00 Euro. Entrata gratuita per ragazzi/e fino al compimento del 18esimo anno e per i diversamente abili.

Costo del biglietto di entrata: domenica 20 ottobre 20,00 Euro. Entrata gratuita per ragazzi/e fino al compimento del 18esimo anno e per i diversamente abili.

Tre le serate danzanti con possibilità di ristoro presso il padiglione antistante l’entrata dell’Arena Croix-Noire. Venerdì, sabato e domenica sera.