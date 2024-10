I Bomberos del Paraguay vestono valdostano

Quando si tratta di dare una mano, i Vigili del Fuoco valdostani non si tirano mai indietro: non solo spegnono incendi, ma accendono anche speranze! È con questo spirito che il Corpo valdostano ha deciso di donare un ricco carico di capi di vestiario ai Bomberos del Paraguay. Si tratta di circa 700 completi antifiamma, 1000 uniformi e 300 completi antipioggia, tutti provenienti dalla componente volontaria del Corpo, che dimostra così che il valore del volontariato va ben oltre le frontiere.

Questa è la seconda volta che il Corpo valdostano estende una mano amica ai Bomberos paraguayani. Dopo la donazione del 2021, che includeva caschi e cinturoni, questa nuova iniziativa sottolinea l’impegno continuo e la solidarietà che legano queste due realtà, unite dalla stessa missione di proteggere e servire le comunità. E tutto questo avverrà senza alcun onere per l’Amministrazione regionale, grazie alla preziosa mediazione della sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

I capi di vestiario, pur essendo dismessi secondo le normative italiane, sono ancora in ottimo stato e pronti per un nuovo utilizzo in un paese dove le leggi in materia di sicurezza sono meno rigide. Questa scelta non solo rispetta le normative nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma offre anche ai Bomberos del Paraguay un’opportunità di equipaggiamento che li aiuterà a svolgere al meglio le loro importanti funzioni.

La donazione è un gesto che parla di collaborazione internazionale, di fratellanza tra i vigili del fuoco e di una condivisione di valori e risorse. È la dimostrazione concreta che, anche in un mondo che a volte sembra diviso, esistono ponti di solidarietà che uniscono le persone e i popoli. I Vigili del Fuoco valdostani, con il loro atto di generosità, ci ricordano che il vero spirito di servizio non conosce confini e che, in un modo o nell'altro, siamo tutti parte di una grande famiglia globale.