La Source fa la storia con il primo vino valdostano che vince il Premio Qualità Italia 2024

Per la prima volta, un vino valdostano conquista un riconoscimento così significativo, segnando un passo importante nella storia della viticoltura regionale. “È la prima volta che un vino Valdostano raggiunge questo riconoscimento”, ha dichiarato con orgoglio Stefano Celi, titolare de La Source, sottolineando l’importanza del premio non solo per la sua cantina, ma per l’intera regione.

Il concorso, giunto alla sua decima edizione e organizzato dalla Scuola Etica Leonardo, premia un solo vino per categoria. Quest’anno, il Valle d’Aosta DOC Chardonnay si è aggiudicato il premio nella categoria "Vini bianchi DOC annate 2022 e precedenti", ex equo con il Furore Bianco Fiorduva della cantina Campana Marisa Cuomo, un altro esempio di viticoltura eroica. Questo risultato testimonia non solo la qualità dei vini valdostani, ma anche la capacità di competere a livello nazionale con le migliori etichette italiane.

La Source ha ricevuto anche una menzione per il Valle d'Aosta DOC Bianco EnsEMBlo 2020 e uno Speciale Attestato Regionale per il Valle d'Aosta DOC Syrah 2016. “Aver ricevuto il premio anche per la Grappa di Petite Arvine dimostra quanta attenzione mettiamo anche nell’utilizzo delle vinacce”, ha proseguito Celi. Questo aspetto è cruciale, poiché riflette l’impegno della cantina nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella creazione di distillati di alta qualità.

L’emozione della premiazione è stata amplificata dalla degustazione guidata dal wine blogger Francesco Saverio Russo, un momento di condivisione che ha permesso ai partecipanti di apprezzare la ricchezza e la complessità dei vini premiati. Questo evento non solo celebra il successo di La Source, ma evidenzia anche l'importanza crescente della Valle d'Aosta nel panorama enologico italiano.

Il riconoscimento ottenuto è un segnale positivo per il futuro della viticoltura valdostana, che continua a guadagnare attenzione e prestigio. È un invito per tutti a scoprire le meraviglie di una terra che, nonostante le sue dimensioni, è capace di produrre vini di qualità straordinaria. La vittoria de La Source è quindi un motivo di orgoglio non solo per la cantina, ma per l’intera regione, che può ora rivendicare il suo posto nel mondo del vino.