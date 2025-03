68ème Concours Régional Batailles de Reines: A Montjovet l'esordio della stagione

La nostra Petite Patrie, un territorio che da sempre ha mantenuto viva la tradizione e la cultura delle sue radici rurali, si prepara ad accogliere la nuova edizione del Concours Régional Batailles de Reines, uno degli eventi più sentiti e rappresentativi della sua cultura popolare. La 68ª edizione di questo storico concorso prenderà ufficialmente il via domenica 23 marzo a Montjovet, presso l’area sportiva, con l'inizio della prima eliminatoria. Questo evento segna l'inizio della stagione 2025, un'opportunità per celebrare le tradizioni locali, l'amore per la terra e il valore di una comunità che, nonostante le sfide della modernità, continua a nutrire una profonda connessione con la sua storia.

Le Batailles de Reines non sono solo una competizione tra bovine di razza valdostana, ma una vera e propria espressione della cultura agricola della Valle d'Aosta. Le sfide, che vedono protagoniste le "regine" del pascolo, sono una tradizione che risale a secoli fa e che oggi continua a vivere nel cuore delle valli. Ogni anno, i migliori esemplari delle varie località si sfidano in un confronto che non è solo fisico, ma anche simbolico: una lotta che celebra l'importanza della ruralità, del legame con il territorio e del rispetto per la natura.

Oltre alla spettacolarità delle battaglie, ciò che rende queste competizioni uniche è il forte valore culturale che esse trasmettono. Ogni evento è un'occasione per riscoprire la tradizione agricola della regione, per apprezzare l'abilità degli allevatori e per vivere momenti di socializzazione che rafforzano l'identità della comunità valdostana.

Il Calendario della 68ª Edizione

La stagione 2025 si aprirà con il primo confronto a Montjovet, e proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti che porteranno i partecipanti e il pubblico in diverse località della regione. Di seguito, il Calendario del 68ème Concours Régional Batailles de Reines in ordine di eliminatorie:

Primavera

Domenica 23 marzo: MONTJOVET

Domenica 30 marzo: SARRE

Domenica 06 aprile: VERRAYES

Domenica 13 aprile: AYMAVILLES

Lunedì 21 aprile: FENIS

Venerdì 25 aprile: ISSIME

Domenica 27 aprile: LA SALLE

Domenica 04 maggio: VALPELLINE

Estate

Domenica 03 agosto: ETROUBLES

Domenica 10 agosto: VALTOURNENCHE

Domenica 17 agosto: PETIT-SAINT-BERNARD

Domenica 24 agosto: BIONAZ

Domenica 31 agosto: BRUSSON

Autunno

Domenica 07 settembre: VALGRISENCHE

Sabato 13 settembre: NUS

Domenica 21 settembre: BRISSOGNE

Sabato 27 settembre: CHARVENSOD

Domenica 28 settembre: ESPACE MONT-BLANC, CHAMONIX

Domenica 05 ottobre: ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Sabato 18 ottobre: 9° Confronto Interregionale Valle d’Aosta e Piemonte, 6ème Combats Deuxième Veau e 1er Combat des Communautés de Montagnes

Domenica 19 ottobre: 68ème Finale Régionale Batailles de Reines

Le Batailles de Reines non sono solo un evento sportivo o agricolo, ma un vero e proprio patrimonio culturale che unisce diverse generazioni. Questa manifestazione è un simbolo della cultura rurale della Valle d'Aosta, dove il rispetto per la natura e per gli animali è al centro della vita quotidiana. La tradizione di allevare bovine di razza valdostana, la passione degli allevatori e la forza di legami familiari che si tramandano da secoli sono gli ingredienti che rendono questo concorso così speciale.

In un mondo che sta cambiando rapidamente, eventi come il Concours de Reines sono un'importante opportunità per ricordare l'essenza della vita rurale e per riflettere sull'importanza di preservare le tradizioni. Non solo un richiamo al passato, ma anche un'opportunità per costruire un futuro più sostenibile e rispettoso delle radici culturali della nostra terra.

In un'epoca in cui la globalizzazione e l'urbanizzazione rischiano di allontanarci sempre più dalla campagna, mantenere viva la tradizione delle Batailles de Reines è un atto di grande valore. È un modo per celebrare la nostra storia, il nostro legame con la natura e la forza di una comunità che continua a vivere nel rispetto delle proprie tradizioni. Il concorso, quindi, non è solo una competizione tra bovine, ma una vera e propria battaglia per la preservazione della cultura e della tradizione valdostana.