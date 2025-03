Batailles de Reines: Montjovet inaugura la stagione dei combats con triplette e grandi protagoniste

Un totale di 114 bovine, suddivise in tre categorie (27 di prima categoria, 41 di seconda e 46 di terza), si sono affrontate in un'emozionante giornata di competizione, mettendo in evidenza la forza, l'agilità e la determinazione delle regine delle vallate.

A dominare la scena della prima categoria è stata Glorieuse, appartenente a Remigio Favre di Oyace. Con una prestazione straordinaria, Glorieuse ha conquistato la vittoria su Monella della Società Lo Berger di La Thuile, affermandosi come una delle protagoniste della giornata. Con i suoi 801 kg, Glorieuse è stata anche la regina del peso, una vera e propria forza della natura che ha confermato la qualità dell’allevamento di Remigio Favre.

La seconda categoria ha visto il trionfo di Miccia, un’altra bovina di grande valore, che ha permesso all'allevatore Joël Follin di Antey-Saint-André di collezionare una tripla vittoria in questa giornata. Miccia si è imposta con grazia ed energia, confermando il talento dell’allevatore.

Non solo, Follin ha dominato anche la terza categoria con le sue due bovine Tigrò e Picsou, che hanno rispettivamente conquistato il 1° e il 2° posto, segnando una vera e propria "triplette" che non è passata inosservata.

L’affermazione di Joël Follin è senza dubbio uno dei punti salienti della giornata, e la sua capacità di allevare animali così forti e preparati si è manifestata ancora una volta in questa competizione. Le sue bovine, sia in seconda che in terza categoria, hanno dato il massimo in ogni incontro, sfidando le altre con grande energia e determinazione.

Il successo di queste bovine, così come la prestazione di Glorieuse, è il segno di una tradizione che continua a prosperare in Valle d'Aosta. Le Battaglie delle Regine non sono solo una competizione, ma un evento che celebra la forza, il carattere e l'importanza delle bovine locali, simbolo di una cultura rurale che resiste nel tempo. La qualità degli allevamenti valdostani emerge sempre più nelle diverse edizioni del concorso, e gli allevatori come Remigio Favre e Joël Follin continuano a dimostrare il loro impegno nel migliorare e valorizzare questa tradizione.

Con la conclusione della 1ª Eliminatoria a Montjovet, l’attenzione si sposta ora verso il prossimo appuntamento, che si terrà domenica 30 marzo a Sarre per la seconda eliminatoria di primavera. La sfida tra le regine continua e le aspettative per i prossimi incontri sono già altissime. Non resta che aspettare e vedere quali altre bovine emergeranno come vere protagoniste di questa stagione di battaglie.