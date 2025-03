68ème Concours Régional Batailles de Reines: Seconda eliminatoria di primavera; Victoire, Drapeau e Vedette regine a sarre

La 68ª edizione del Concours Régional Batailles de Reines ha avuto una seconda eliminatoria di primavera che ha visto il pubblico di Sarre vibrante di emozione, una vera celebrazione della forza, della tradizione e della passione che caratterizzano le "Reines" valdostane. Le bovine, vere protagoniste di questa giornata, sono state ammirate con rispetto e orgoglio da un folto pubblico, che ha assistito a un evento che ha unito la nostra cultura e il nostro territorio.

In una giornata che rimarrà nel cuore di tutti i presenti, è stata VICTOIRE, di Gildo Bonin di Gressan, la grande protagonista della prima categoria. Con una determinazione che ha catturato l'attenzione di tutti, VICTOIRE ha conquistato il primo gradino del podio, mentre la sua compagna di scuderia, REVENGE, ha dovuto accontentarsi di un ottimo secondo posto. A completare la giornata di trionfi per Gildo Bonin, anche il quarto posto in seconda categoria con RAMBLA, una bovina che non ha di certo deluso.

Ma non sono solo le vittorie a rendere speciale questa giornata. DRAPEAU (nella foto), una regina della seconda categoria proveniente dai Frères Clos di Jovençan, ha dimostrato di essere un vero e proprio simbolo di forza e bellezza. La sua vittoria su ALERTA dei Colosimo-Betral di Villeneuve è stata accolta con entusiasmo da un pubblico che ha apprezzato la grinta e la tenacia della bovina.

Non meno emozionante è stata la sfida della terza categoria, dove la regina VEDETTE (nella foto), di Bionaz Michele di Brissogne, ha avuto la meglio su PARIS di Colosimo-Betral di Villeneuve, regalando un momento di pura emozione a tutti gli appassionati presenti.

Un’altra protagonista della giornata è stata la regina del peso, GITANE, dei Frères Vierin, con i suoi imponenti 680 kg. La sua presenza ha incantato il pubblico, che ha potuto ammirare la sua grandezza e la sua forza in tutta la sua magnificenza.

La passione che anima il mondo delle battaglie delle regine è qualcosa di unico e, ancora una volta, la giornata di Sarre ha dimostrato quanto sia radicata questa tradizione nella nostra terra. Ogni bovina, ogni allevatore, ogni singolo momento della giornata sono un tributo alla storia e alla cultura valdostana, che si rinnova ogni anno con eventi come questo, dove la bellezza, la forza e la tradizione si fondono.