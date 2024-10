Il Rè è nudo! Presidio ad Aosta contro il Ddl. 1660 e il genocidio in Palestina

Sabato 19 ottobre gli attivisti del Partito della Rifondazione Comunista BDS VDA saranno in presidio ad Aosta in place des Franchises a partire dalle ore 15 per continuare a manifestare il nostro sostegno al popolo palestinese e per difendere la libertà di espressione nel nostro Paese, seriamente minacciata dal disegno di legge 1660 approvato recentemente alla Camera e approdato in questi giorni al Senato.

Il cosiddetto Decreto sicurezza - per loro Decreto repressione - è una legge liberticida che, ai problemi e alle ingiustizie sociali del nostro paese, risponde con il codice penale alla mano, disprezzando la nostra Costituzione.

Mentre i poveri sono sempre più poveri, la Sanità è allo sbando, il lavoro sempre più precario e sottopagato, il costo della vita sempre più alto, la guerra sempre più calata nelle nostre vite quotidiane, il governo vuole spaventare chi protesta e continuare ad agire indisturbato.

Per il partito criminale è Netanyahu e chi fornisce armi e sostiene Israele in ogni sede diplomatica, chi ancora ci fa affari: criminale è chi è complice del genocidio in corso a Gaza davanti agli occhi del mondo.

Dopo aver rigettato con l’accusa di antisemitismo tutte le risoluzioni del Diritto Internazionale e respinto le condanne per quegli atti che configurano crimini di guerra e genocidio, Israele ha aggredito la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano, ed è notizia di oggi che Netanyahu ha ordinato al segretario generale dell'ONU Guterres di ritirare le truppe, accusando l'ONU di agire da scudo umano di Hezbollah.

Ormai il re è nudo: Israele vuole eliminare il popolo palestinese e non vuole scomodi testimoni.