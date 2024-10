Aosta Pride 2024: la parata è pronta a colorare la città

Sabato 12 ottobre sarà il momento più atteso: la parata tornerà a colorare le strade cittadine. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza della Repubblica.





Lə madrinə di questa edizione saranno il fumettista Mattia Surroz, l’attrice Elisa Zanotto e la drag e attivista Cristina Prenestina.

Sul carro e ad animare la parata saranno presenti anche drag e performer di Latte Fresco, uno dei locali di punta delle serate romane, capitanatə dalla drag Cristina Prenestina.





Il percorso abbraccerà la città, passando da via Elter, piazza Salvo D’Acquisto, via Lexert, corso Battaglione, via Chavanne, via Chambéry, via Festaz e via Conseil des Commis, per terminare in piazza Chanoux, dove si svolgeranno i discorsi conclusivi.





Dopo la parata ci saranno due appuntamenti per festeggiare la conclusione della manifestazione: dalle 19 alle 23 presso il Bar L’Incontro di via Aubert ci sarà l’Happy hour ufficiale di Aosta Pride, mentre dalle 23, alla discoteca Fashion di Quart, prenderà vita “Bionda”, il party animato da Cristina Prenestina, con dj Tompi e lə performer di Latte Fresco.





La parata è realizzata con il supporto del Comune di Aosta e della Consigliera di parità della Valle d’Aosta. Aosta Pride è patrocinata dal Comune di Aosta, dalla Consigliera di parità della Valle d’Aosta, dal Celva e dall’Università della Valle d’Aosta. L’elenco di tutte le partnership è reperibile al link https://www.aostapride.it/partner-2024/









Info e accessibilità

Il percorso è lungo circa 2,3km, interamente accessibile e in piano, con zone in ombra e panchine per prendersi una pausa.

A metà corteo ci sarà la Pride-bike, con musica a un volume più basso rispetto al carro principale, mentre in fondo al corteo sarà presente una zona di decompressione e silenzio.

Gli interventi sul palco all’arrivo saranno tradotti in lingua italiana dei segni e di fronte al palco ci sarà una zona ad alta visibilità, per persone con disabilità che hanno bisogno di vedere bene il palco, l’interprete LIS o di stare vicine alle casse.

Lə madrinə

Mattia Surroz è un fumettista valdostano, classe 1982, insegnante di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Dal 2015 è autore Disney per Topolino. Ha pubblicato varie Graphic Novel, tra cui “Riflesso perfetto” (2023), per Sergio Bonelli Editore, nel quale racconta una storia d’amore “proibita” tra due uomini, soffocata dalla paura di vivere e dallo sguardo di un mondo ostile e di come i sentimenti siano dei ponti tra le persone che necessitano di continua manutenzione. Il romanzo gli è valso una menzione speciale per il premio Romics 2024, il premio Coco 2024 come miglior autore unico ed è tra i titoli finalisti di Lucca Comics 2024.

Elisa Zanotto nasce ad Aosta col pedigree: è infatti nipote di André Zanotto. Ha conseguito un dottorato in Storia di genere ed è attrice televisiva e cinematografica. L’avete vista nel film “Le otto montagne”, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes e di quattro David di Donatello, tra cui quello per il miglior film.

La nonna di Elisa, André Zanotto, nasce nel 1933 a Losanna, assegnata maschio alla nascita. Durante l’infanzia migra in Valle d’Aosta con la sua famiglia. Intellettuale brillante, lavora come giornalista e i suoi libri rappresentano un contributo fondamentale alla storiografia della Valle d’Aosta. Nel 1985, con un articolo dirompete sul settimanale “Il Monitore valdostano” dal titolo “Minoranze di popoli e di singole persone”, fa coming out come donna trans*.

Cristina Prenestina è una drag queen e attivista LGBTQIA+, volto e cuore della serata romana Latte Fresco. Ha introdotto in Italia “Drag Queen Story Hour”, progetto nato a San Francisco che vuole educare i bambini alla diversità e l’inclusione tramite le favole narrate da una Drag Queen. Nel 2023 pubblica “Nino il T-Rex” (Settenove edizioni), il suo primo albo illustrato per l’infanzia. Amica di Aosta Pride sin dalla prima edizione, torna quest’anno come madrina, portando con sé la sua insostituibile squadra di performer.