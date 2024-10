Apertura delle iscrizioni alla 1025ª Fiera di Sant’Orso

La manifestazione comprenderà anche l’Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato e il Padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare, entrambi in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025.

Come da prassi non è previsto l’invio a domicilio della modulistica per le adesioni. Queste ultime dovranno pervenire entro venerdì 22 novembre 2024 alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

La modulistica di adesione e il regolamento per lo svolgimento della manifestazione sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it - sezione Artigianato di tradizione (link)

Il personale della segreteria della Struttura competente è a disposizione degli artigiani per la compilazione on line della richiesta di adesione alle manifestazioni nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.00. Venerdì 22 novembre 2024, ultimo giorno utile per l’iscrizione, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.00.