Nuoto e liste di galleggiamento

Un paziente si presenta all'Usl per prenotare esami clinici e, con un sorriso che sa di ironia, l'addetto gli chiede: "Scusi, sa nuotare?" "Sì!" risponde il paziente, ignaro della burla. "Perfetto! Allora la posso inserire nelle liste di galleggiamento!" Questa barzelletta, sebbene faccia ridere, mette in luce una realtà inquietante e surreale che non possiamo più ignorare.

In Valle d'Aosta, come in molte altre Regioni, è stata introdotta la pratica delle liste di galleggiamento. Un'invenzione burocratica che, a quanto pare, ha magicamente ridotto il numero degli utenti in attesa e accorciato i tempi di attesa per le prestazioni. Da un giorno all'altro, sembra che le prestazioni siano evase in meno di 60 giorni. Ma come è possibile? La risposta è semplice e sconcertante: le Ausl hanno deciso di spostare le prestazioni non evase in liste invisibili, accettando la prenotazione ma senza mai fornire una data.

In questo modo, i numeri comunicati sembrano buoni, ma la realtà per il cittadino è ben diversa: la gente continua a navigare in un mare di attese, senza alcuna certezza. Gli utenti nelle liste di galleggiamento sono invisibili, relegati a un limbo di attesa che non viene mai ufficialmente riconosciuto. I comunicati stampa che esultano per l'efficienza del sistema sono, in effetti, un modo per nascondere la polvere sotto il tappeto. Per i pazienti, le liste di galleggiamento non offrono alcuna soluzione concreta, e i mesi passano mentre si aspettano prestazioni vitali.

Ci si chiede: quanti sono realmente gli utenti in attesa per una gastroscopia? E quanti giorni dovranno ancora attendere? Le politiche di salute pubblica, che dovrebbero garantire un'assistenza tempestiva e di qualità, sembrano più preoccupate a presentare una facciata rassicurante piuttosto che a risolvere i problemi alla radice. La Valle d'Aosta, forte della sua autonomia, ha la capacità di affrontare queste questioni in modo serio e incisivo. Ma le responsabilità della politica non possono essere dimenticate: è tempo che i nostri rappresentanti smettano di galleggiare anche loro, rinunciando a soluzioni temporanee e cercando invece risposte definitive.

La satira non è solo un modo per ridere di una situazione assurda; è un modo per denunciare l'inefficienza di un sistema che, mentre sbandiera successi irrealistici, lascia i cittadini a combattere contro le liste di attesa. È tempo di dare voce a chi è rimasto in silenzio, di rendere visibili gli invisibili e di chiedere un intervento deciso. Gli utenti della sanità non meritano di essere considerati statistiche, ma devono essere ascoltati e trattati con rispetto.

In un momento in cui le istituzioni sembrano danzare su una melodia di numeri e percentuali, è ora di ricordare che dietro ogni dato c'è una persona, una vita, un'aspettativa. E se per molti la sanità è una barzelletta, per altri è una questione di vita o di morte. Non possiamo permettere che le attese diventino una prassi e che la sanità continui a galleggiare nell'incertezza. È tempo di cambiare rotta, prima che il mare delle liste di attesa inghiotta anche gli ultimi spiragli di speranza.