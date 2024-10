'Volare oltre il dolore' in mostra la magia di Saro Puma

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 20 ottobre, permettendo ai visitatori di immergersi nel mondo evocativo delle opere di Puma, con ingresso libero nei fine settimana dalle 15 alle 18 e su prenotazione durante i giorni feriali.

L’inaugurazione, prevista per le 17 del 12 ottobre, sarà un evento speciale, accompagnato da un rinfresco e da un suggestivo accompagnamento musicale offerto da Eleonora, la figlia di Saro, che allieterà gli ospiti con le melodie del suo violoncello. Le opere esposte riflettono la solitudine e il mistero dei luoghi, richiamando alla mente i momenti difficili vissuti durante la recente pandemia, un periodo in cui la paura, l’isolamento e l’ansia hanno toccato profondamente le vite di molti.

La sofferenza rappresentata nell'arte di Puma diventa un viaggio interiore verso la speranza, un percorso che, attraverso la sua maestria, riesce a trasformare il dolore in una visione di bellezza e serenità. L’arte, in questo contesto, si trasforma in un atto di fede nel futuro, colorandosi di nuove possibilità e di un immenso potere espressivo.

Saro Puma è nato nel 1963 a Ribera, in provincia di Agrigento, ma vive e lavora a Torino. La sua formazione artistica ha avuto inizio al Liceo Artistico "Renato Cottini" di Torino e si è ampliata grazie alla guida di Sandro Beltramo. Oltre alla sua attività artistica, Puma ha condotto laboratori di pittura in ambito psichiatrico, esplorando il potenziale terapeutico dell'arte come strumento di guarigione e crescita personale.

Dal 1988, l’artista ha abbracciato la tecnica mista su tela, partecipando a numerose mostre sia personali che collettive in Italia e all’estero. La sua presenza presso la Galleria Lilium è iniziata nel dicembre 2023 con la fortunata collettiva "AVAMPOSTI COSMICI", in cui è entrato a far parte del Collettivo Avamposti Cosmici.

Per chi desidera approfondire la visita, è possibile prenotare visite guidate contattando la galleria al numero 327 4472293 o all'indirizzo email lilium.artass@libero.it. Un sentito ringraziamento va a Giuliana, Stefano e Fiore, che continuano a offrire alla comunità momenti speciali e caleidoscopi di bellezza, arricchendo la cittadina con il loro buon gusto e la loro dedizione all'arte.