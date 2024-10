Osservare il cielo per capire la Terra, dal cosmo gli elementi per la vita

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa alla dodicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra, il Festival nazionale delle Geoscienze, proponendo una speciale visita guidata notturna sabato 12 ottobre 2024 con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.

Con la guida di ricercatori scientifici, scopriremo che lo studio del cielo e dello spazio è fondamentale per comprendere la storia della Terra e della vita che vi è ospitata. Infatti è da stelle antiche, che hanno brillato miliardi di anni fa e oggi sono spente, che sono stati prodotti gli elementi chimici che formano la Terra e tutti gli organismi viventi che ospita, compresi noi stessi.

Il geoevento speciale, con prenotazione online obbligatoria, è presentato in collaborazione con il gruppo UNICAMearth della Scuola di Scienze e Tecnologie-Sezione Geologia dell’Università degli Studi di Camerino. L’appuntamento è inserito nell’elenco ufficiale delle iniziative nazionali per la dodicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra.

I partecipanti possono prenotare inoltre gli spettacoli in Planetario in programma nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.

Vi aspettiamo a Saint-Barthélemy, la vallée des étoiles sospesa tra la Terra e il cielo!

Modalità di partecipazione

Prenotazione online obbligatoria www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni

Costi Intero (18-99 anni) € 13,00 * Junior (7-17 anni) € 8,00 * Bambini (0-6 anni) gratis

In caso di maltempo che impedisca l’osservazione del cielo, la visita guidata notturna è confermata, proponendo l’osservazione guidata del cielo digitale al Planetario di Lignan con approfondimenti su temi di attualità della ricerca astronomica.

Per partecipare è necessario recarsi alla biglietteria, situata nella reception del Planetario di Lignan (qui la mappa della frazione montana) e aperta da 30 minuti prima dell’inizio delle attività, per acquistare il regolare tagliando. Il pagamento avviene direttamente sul posto, anche con bancomat o carta di credito.

Ulteriori indicazioni di carattere logistico sono indicate nelle pagine del sito delle prenotazioni e nel messaggio di posta elettronica inviato ai partecipanti all’atto della prenotazione (controllare anche la cartella “Spam”).

Il programma può subire cambiamenti per cause di forza maggiore. Per essere tempestivamente informati su eventuali variazioni, invitiamo a visitare il sito web, iscriversi alla newsletter, seguirci sui canali social.