Batailles de chevres: Grande la 9ª eliminatoria ad Arvier

Valle d'Aosta è una terra ricca di tradizioni, in cui l'allevamento delle capre gioca un ruolo fondamentale non solo nell'economia locale, ma anche nella cultura e nell'identità dei suoi abitanti. Questo settore, che si tramanda di generazione in generazione, rappresenta una pratica agricola storica, fortemente legata alla vita quotidiana e alle tradizioni gastronomiche della regione.

Il 6 ottobre 2024 si è svolta la 9ª Eliminatoria per l'allevamento delle capre ad Arvier, un evento che ha visto la partecipazione di 16 allevatori e 61 capre iscritte. Tra le protagoniste della giornata, la capra più pesante, Enigma, di Foudon Ludovina, ha impressionato tutti con i suoi 86,5 kg, dimostrando l'eccellenza raggiunta dagli allevatori locali.

Le varie categorie di capre, suddivise in base al peso, hanno permesso di mettere in luce la qualità degli esemplari presenti. Nella prima categoria, che comprende capre superiori ai 66 kg, sono emerse alcune eccellenze come Moutzillon di Cornaz Chabod e Lancia di Foudon Ludovina. Le categorie successive hanno visto altrettanto successo, con allevatori come Marcato Cesare e Bionaz Patrick a distinguersi per il loro impegno e la passione per l'allevamento.

L'allevamento delle capre in Valle d'Aosta non è solo un'attività economica, ma un simbolo di resilienza. In un contesto geografico e climatico difficile, questi animali hanno rappresentato per secoli una fonte di nutrimento e sostentamento per le famiglie locali. Il latte di capra, ricco di proprietà nutrizionali, è alla base di diversi prodotti tipici, come il celebre formaggio, che ha conquistato palati sia locali che internazionali.

Le tradizioni legate all'allevamento delle capre si riflettono anche in eventi come questo, che non solo celebrano la qualità degli animali, ma rafforzano i legami comunitari. Gli allevatori si incontrano, condividono esperienze e conoscenze, tramandando tecniche e pratiche che rendono unica la cultura dell'allevamento in Valle d'Aosta.

Oltre al valore culturale, l'allevamento delle capre offre un contributo significativo alla sostenibilità ambientale. Questi animali sono particolarmente adatti all'alpeggio, contribuendo alla manutenzione dei pascoli e alla conservazione della biodiversità. La presenza delle capre aiuta a prevenire l'abbandono dei terreni montani, preservando così il paesaggio tipico della Valle d'Aosta.

Il prossimo appuntamento per gli appassionati e gli allevatori si terrà a Brusson il 13 ottobre. Eventi come questi sono fondamentali per mantenere viva la tradizione dell'allevamento delle capre e per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di questa pratica.

In conclusione, l'allevamento delle capre in Valle d'Aosta è molto più di una semplice attività economica. È una tradizione viva che unisce comunità, storia e ambiente, rappresentando un patrimonio da preservare e valorizzare per le future generazioni. La passione degli allevatori e la qualità degli animali sono testimoni di un legame profondo con la terra, che continua a raccontare la storia di una regione unica.

La classifica dettagliata per ciascuna categoria dell'evento di allevamento delle capre svoltosi il 6 ottobre 2024 ad Arvier.