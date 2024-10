Aperti i casting per il film “Se venisse anche l’inferno” di Samuele Rossi

Sono aperti i casting per il nuovo film di Samuele Rossi, “Se venisse anche l’inferno”, prodotto da Echivisivi e supportato da Film Commission Vallée d’Aoste. La produzione è alla ricerca di attori, comparse e figurazioni, preferibilmente residenti in Valle d’Aosta. Le riprese, che si svolgeranno in più fasi quasi interamente sul territorio aostano, sono previste tra l’inverno 2024 e la primavera 2025.

Nello specifico, la produzione è alla ricerca di attori e attrici per ruoli secondari preferibilmente in grado di recitare in patois: una ragazza tra i 20 e i 25 anni con un volto particolare, segnato o irregolare; una donna tra i 30 e i 35 anni dal viso che richiami caratteristiche antiche; un uomo tra i 50 e i 60 anni con un volto vissuto e una corporatura robusta.

Per le comparse e le figurazioni si cercano principalmente uomini e donne dai 20 ai 75 anni, di ogni corporatura e statura, con volti segnati, antichi e irregolari.

Non saranno accettati candidati con capelli tinti, rasati, con mèches, tagli moderni, né con piercing o tatuaggi.

I casting si svolgeranno in presenza il 18 ottobre a Doues, dalle 14 alle 18, in Fraz. La Cretaz 16 (ex ambulatorio medico) e il 19 ottobre ad Aosta, dalle 10 alle 17, presso PLUS (ex Cittadella dei Giovani) in Viale Giuseppe Garibaldi 7. I partecipanti dovranno obbligatoriamente presentarsi muniti di carta di identità e codice fiscale. La partecipazione alle riprese sarà regolarmente retribuita.

Chi non potesse partecipare in presenza può inviare un breve video di presentazione aggiornato con nome, cognome, città e cellulare all’indirizzo info@echivisivi.it specificando nell’oggetto: CASTING SE VENISSE ANCHE L’INFERNO.

Si prega di non contattare Film Commission Vallée d’Aoste poiché i casting non sono gestiti dalla Fondazione.