Buon pensionamento, Dott. Fossat

Per cinquant'anni circa il Dott. Lorenzo Fossat di Bibiana (To) ha esercitato con puntualità, competenza, pazienza e amore la professione sul territorio della Val Pellice. La sua fama si è estesa ben oltre i confini della piccola vallata.

Il medico di famiglia è una figura rassicurante, si tratta del professionista di riferimento che ciascuno di noi liberamente sceglie per garantirsi una forma di assistenza immediata, quella primaria, esterna rispetto alle strutture ospedaliere: diventa presto un confidente.

Il dottor Fossat si è sempre distinto per preparazione e umanità. Ha studiato medicina e chirurgia e poi si è specializzato in medicina generale per diventare medico di base. Inoltre ha partecipato a moltissimi corsi di formazione ed aggiornamento ed è stato più volte autore di diverse pubblicazioni.

Ora, il nostro amico Lorenzo assapora la meritata pensione. Ma i suoi assistiti sono sconfortati. Fides Salchi, per anni direttrice del Rifugio di Cavour, rammenta quanto sia stato insostituibile nell'adoperarsi per lei e per i suoi familiari, risalendo alla mamma: ha accudito diverse generazioni con zelo.

Fides e suo marito Luigi hanno trascorso parecchi anni nella ridente terra spagnola. Sono rientrati in Italia proprio per appoggiarsi alla sanità che conoscono meglio e ora sperimentano sincero sbigottimento nel non potersi più appoggiare al loro dottore.