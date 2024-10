Danilo Amerio e Andrea Mingardi ricordano Alessandro Bono

Il cantautore astigiano Danilo Amerio e il bluesman bolognese Andrea Mingardi insieme il 5 ottobre sul palco del Politeatro di Viale Lucania 18 a Milano in una serata-evento con altri artisti fra cui Mario Lavezzi e Simone Tomassini per omaggiare Alessandro Bono. Duetteranno per la prima volta sulle note di ‘Con un amico vicino’, che lo stesso Mingardi portò in coppia a Sanremo nel 1992 con il giovane cantautore milanese prematuramente scomparso trent’anni fa.

“E’ il premio a un’amicizia che pareva combinata, ma che invece è reale e si mantiene nel tempo – afferma Mingardi - Questa canzone che arriva da lontano è divenuta il simbolo di qualcosa che non si vuol dimenticare. Ale è in circolazione chissà dove, la sua poesia mai credo tramonterà e la sua mamma, che sento sempre, ha la voce uguale a una volta. Un’occasione in più per ribadire la forza di certi legami. Ed è un piacere eseguirla con un collega che stimo come Danilo Amerio”.

“Ricordare i musicisti veri fa bene, specie nel caso di artisti sinceri come Alessandro Bono. Un ragazzo ricco di grinta. Con lui ho condiviso l’ultimo Sanremo della sua carriera, nel 1994. Lui era in gara con ‘Oppure no’, io invece con ‘Quelli come noi’: sarà un’emozione ricantare proprio la parte che fu sua insieme al caro amico Andrea Mingardi”.