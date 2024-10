Tra Fidas Valle d'Aosta e APS una convenzione per promuovere il dono e sostenere i volontari

La cerimonia ha partecipato anche Titti Forcellati, assessora alle politiche sociali, abitative e alle pari opportunità del Comune di Aosta, che ha sottolineato l’importanza di iniziative che favoriscono la solidarietà e il benessere della comunità.

“Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per valorizzare il lavoro dei nostri donatori e volontari”, ha dichiarato Giuseppe Grassi, Presidente della Fidas Valle d'Aosta. “Non solo vogliamo incentivare il dono del sangue e del plasma, ma anche riconoscere il prezioso impegno di chi si dedica a questa causa”, ha aggiunto, evidenziando l'importanza di creare una rete di sostegno reciproco tra istituzioni e associazioni.

Durante l'incontro, è stato allestito un banchetto informativo dai membri del Coordinamento Giovani della Fidas, tra cui Alessandra Fabi, presidente della Federata “San Michele Arcangelo”, e altri rappresentanti. L’obiettivo era quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione, distribuendo materiale informativo ai clienti della farmacia. “Promuovere la cultura del dono è fondamentale per garantire scorte sufficienti e salvare vite”, ha affermato Grassi, sottolineando l’urgenza di coinvolgere sempre più persone in questa nobile causa.

La convenzione prevede uno sconto del 10% sui parafarmaci per tutti i donatori e volontari Fidas, un gesto concreto di riconoscimento verso chi contribuisce a migliorare la salute della comunità. “Siamo grati al Comune di Aosta e all’APS per questo supporto”, ha continuato Grassi. Questo beneficio sarà applicabile presso tutte le Farmacie Comunali gestite dalla Società del Comune di Aosta, permettendo ai donatori di accedere a prodotti utili per il loro benessere.

“Questa iniziativa non solo premia il lavoro dei donatori, ma rappresenta anche un incentivo per coloro che desiderano unirsi a noi”, ha affermato Grassi, invitando i cittadini a considerare la possibilità di diventare donatori. La convenzione, infatti, non è solo un vantaggio immediato, ma un'opportunità per contribuire a un obiettivo più grande: la salvaguardia della salute collettiva.

Per ulteriori informazioni e per scoprire come diventare donatori di sangue della Fidas Valle d'Aosta, è possibile scansionare il QR code disponibile o visitare il sito www.fidasvda.it. “Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa missione fondamentale”, ha concluso Grassi, esortando la comunità a rispondere all’appello della solidarietà, specialmente in un momento in cui la domanda di sangue e plasma è in costante crescita. La Fidas Valle d'Aosta continua a lavorare instancabilmente per garantire che le riserve di sangue siano sempre adeguate, e ogni nuovo donatore rappresenta un passo importante verso questo obiettivo.