"La danza di Siva" di Tersilla Gatto Chanu

L'evento è un’occasione per immergersi nella narrazione appassionata di una vita segnata dagli imprevisti e dalle difficoltà, ma anche dalla capacità di reinventarsi e mantenere viva la speranza.

Il libro racconta la storia di Nella, una donna che si ritrova a fronteggiare gli orrori di una guerra mondiale. Di fronte alla devastazione, Nella cerca non solo di sopravvivere, ma anche di restare fedele ai propri valori. Quando la guerra finisce, si apre una nuova sfida: ricostruire una vita dalle macerie. La speranza si materializza in una terra lontana, il Venezuela, un paese sconosciuto che, pur con tutte le sue difficoltà, offre più opportunità rispetto a una Torino distrutta. Nella, con grande resilienza, trova la forza di affrontare ogni prova che la vita le mette davanti, aprendosi ancora una volta alla speranza.

Tersilla Gatto Chanu, l’autrice di questo racconto, è una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Studiosa di storia, mitologia, agiografia e tradizioni popolari, ha dato voce a numerosi racconti e leggende attraverso i suoi saggi, romanzi, e opere per l’infanzia. Autrice prolifica con oltre trenta opere pubblicate, ha collaborato con la Rai e con diverse riviste e quotidiani. Le sue pubblicazioni spaziano dai miti classici alle leggende locali, con un particolare interesse per la cultura degli indigeni del Nuovo Mondo, come testimoniato da opere come Miti e leggende dell’Amazzonia e sceneggiati radiofonici sui miti degli indios, trasmessi su RAI Due nei primi anni Novanta.

Nel suo nuovo lavoro, La danza di Siva, emerge un coinvolgimento ancora più personale e intimo con queste tematiche. Un libro che, come le sue opere precedenti, invita il lettore a riflettere sulle difficoltà della vita, ma anche sulla forza interiore che permette di affrontarle e superarle. Un evento imperdibile per chi ama le storie di resistenza e speranza, narrate con grande sensibilità e profondità.