Perché nessuno creda di non saper disegnare

Si rinnova con successo l’atteso appuntamento annuale che coinvolge l’intera Penisola: il Festival del Disegno, nella sua edizione "All Around 2024". L'evento si terrà sabato 28 settembre 2024, dalle ore 14.30, presso l’incantevole Villa Romana di Almese a Grange di Rivera. Saranno proposti laboratori creativi per bambini e ragazzi curati da Fabriano, con il tema "La carta è cultura", che in questa occasione diventa simbolo di un'azienda e di un territorio.

L’iniziativa è promossa con grande dedizione dall’Associazione Culturale Maestro Giuseppe Gilli, e offrirà ai giovani l’opportunità di disegnare su cartoncini colorati donati dalle celebri Cartiere Fabriano, riprodurre e decorare oggetti della storia e cultura romana. Con materiali forniti dall’Associazione, i ragazzi sperimenteranno diverse tecniche grafiche e manuali, approfondendo gli usi e i costumi dell’Antica Roma, culla della civiltà occidentale.

Sarà un'occasione importante per avvicinare all'arte e al disegno anche chi non si sente particolarmente portato, dando la possibilità a tutti di esprimere la propria creatività attraverso il disegno, il colore e il gioco.

Un caloroso ringraziamento va alla Professoressa Patrizia Gilli, presidente dell’Associazione, che guida con passione l’organizzazione in memoria del padre, il Maestro Giuseppe Gilli. Patrizia Gilli, figlia del compianto Maestro, è un’insegnante sensibile alla storia e all’arte del territorio piemontese e oltre. È nota come scenografa teatrale e costumista, molto apprezzata da studenti e famiglie, oltre che come studiosa e custode delle realtà locali spesso poco conosciute. È alla guida di numerose iniziative artistiche e culturali di grande interesse.

Dopo essersi diplomata presso l’Istituto d’Arte in Moda e Costume, Patrizia ha conseguito nel 1993 la laurea in storia della critica d’arte presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Nel 2012 ha ottenuto il diploma di alto perfezionamento in scenografia e costume per l’opera lirica presso l’Opera Academy di Verona. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1982, quando, a seguito di un concorso Rai, ha iniziato a collaborare come assistente costumista con registi famosi come Davide Montemurri, Ugo Gregoretti e Massimo Scaglione. Dal 1985, ha lavorato all'allestimento di spettacoli di prosa presso la Fondazione Teatro Stabile di Torino, affiancando importanti costumisti e registi, tra cui Mario Missiroli, Ugo Gregoretti e Luca Ronconi.

Il suo percorso è in continua evoluzione. Nel 2018, per le Serate Musicali del Conservatorio G. Verdi di Torino e in occasione del Salone del Libro, ha curato i costumi per la fiaba in musica "Soffio di Vento". Patrizia guida con attenzione l’Associazione Culturale Maestro Giuseppe Gilli, creata per preservare e sviluppare gli ideali del padre Giuseppe, che fu maestro della Banda Musicale di Rosta e scomparve prematuramente nel 1981, a soli cinquantadue anni. Un uomo sensibile e generoso, impegnato a rendere l’arte e la musica accessibili a tutti, senza distinzione di classe sociale o istruzione. Il suo spirito libero continua a vivere nel cuore di chi lo ha amato e stimato.