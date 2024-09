Piano Legalità&Intergenerazionalità: Riunito il Tavolo tecnico permanente

L’Assessorato regionale ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che oggi, martedì 24 settembre, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori ad Aosta, si è riunito il Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità. L’invito a partecipare è stato esteso oltre a Enti e Associazioni che da anni sono promotori di iniziative progettuali volte a costruire sinergie organizzative orientate a diffondere in modo capillare la cultura della legalità, anche alla rappresentanza del Gruppo Coordinamento Genitori regionale e alla Consulta regionale degli studenti.

Alla presenza dell’Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, della Sovraintendente agli studi, Marina Fey, e della Coordinatrice tecnica del Piano, Laura Ottolenghi, è stata condivisa la pianificazione avviata nel periodo estivo con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei soggetti territoriali, delle Associazioni. Nel dettaglio, nel periodo estivo, i sottogruppi di lavoro hanno dato vita ai Forum Comunità, oltre che alle Azioni Educarsi e educare alla gestione economico-finanziaria, Educarsi e educare all’affettività, Educarsi e educare alla navigazione online.

Nel corso dell’incontro, sono state condivise le pianificazioni e le programmazioni di dettaglio che, dal mese di ottobre, prenderanno il via. In particolare, il Percorso Forum giovani e adulti a confronto che vede ad oggi l’iscrizione di oltre 350 giovani e adulti per collaborare alla costruzione del dialogo tra il dentro e il fuori la Casa circondariale di Brissogne; il Percorso Smartphone, Smartphone 2000 e Percorso Smartphone e Tech-Devices le cui progettualità si sono ampliate per supportare gli utenti dalla fascia 0-6 anni alle scuole secondarie di secondo grado, mentre con l’Università Valdostana per la terza età si sono perfezionati alcuni incontri in un’ottica di prevenzione dalle truffe, dai rischi degli investimenti e dal gioco d’azzardo. Le Attività laboratoriali ricreative, culturali e sportive DENTRO la Casa circondariale di Brissogne hanno visto un incremento di iscritti, oltre che un’intensificazione degli incontri a cura di Libera Valle d’Aosta e di Uisp Valle d’Aosta. Sul territorio si procede con la pianificazione dei Forum Comunità con la conferma di due eventi che avranno luogo il 2 ottobre: il primo alle ore 14.30 presso la sala polivalente dello Sport center di Courmayeur, il secondo alle ore 17.00 presso la sede del Quartiere Cogne - Baretto sito in Via Vuillerminaz, 3 in Aosta. In ultimo, ma non meno importante, la stretta sinergia con la Cooperativa sociale L'Esprit à l'Envers per porre le basi anche per i Forum Camp, percorsi che comporteranno la realizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti e le strutture del territorio, rivolti ai giovani e ai giovanissimi e alle loro famiglie con la finalità di generare confronto e ricerca su questioni sociali e giovanili.

Attraverso le azioni condivise oggi – ha dichiarato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - attraverso le attività di scambio e di confronto quotidiano e continuativo, vogliamo contribuire alla costruzione di un profondo senso di legalità e allo sviluppo di un’etica della responsabilità di cui, oggi più che mai, credo ci sia assoluto bisogno.

Vogliamo sensibilizzazione e porre le basi concrete per formare cittadini in grado di partecipare con piena coscienza alla costruzione della collettività, di scegliere e agire in modo consapevole, di sostenere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita, a partire dal contesto familiare.