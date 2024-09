Il Consiglio Valle si riunisce il 2 e 3 ottobre

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Aula sarà chiamata ad approvare un disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo dei Vigili del fuoco. Sul testo, di cui è relatore il Consigliere Antonino Malacrinò (FP-PD), la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza il 23 settembre scorso.

Si procederà anche alla discussione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026, che ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza da parte della quarta Commissione "Sviluppo economico" nella riunione del 16 settembre.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate quattordici interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia sulla partecipazione della Regione al primo G7 sull'inclusione e disabilità di Assisi.

Sono quattro le interrogazioni presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: risultanze del confronto vitivinicolo valdostano intercorso tra i produttori e la Regione; strategie per la riduzione dei costi e la promozione dello sci fra i residenti valdostani; misure per garantire il decoro e la salubrità degli alloggi del quartiere Cogne soggetti a lavori di ristrutturazione; mancata sostituzione dell'impianto di raffrescamento del presidio di psichiatria di via Saint-Martin-de-Corléans.

Quattro anche le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: riqualificazione della strada intervalliva che collega i comuni di Brusson e Gressoney tramite il Col Ranzola; stato dell'arte della procedura di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale; informazioni sullo stabilimento Mcv di Verrès; approvazione da parte della Giunta della nuova pianta organica dell'azienda pubblica JB Festaz.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain tratterà cinque interrogazioni: procedura di permuta immobiliare tra un fabbricato sito in corso Padre Lorenzo e alcune unità di proprietà regionale all'interno del Palazzo Ansermin ad Aosta; stato di attuazione della norma sulla valorizzazione del Palazzo Cogne e della realizzazione di una residenza universitaria; misure per limitare gli attacchi predatori ai vitelli; valutazioni sul diverso utilizzo del sedime ferroviario della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier ai fini della linea Metrobus e della ciclabile regionale; cause dell'impedimento all'accesso ciclo-pedonale tra le vie Paravera e Carrel utilizzando l'attraversamento sul tracciato ferroviario.

Delle venticinque interpellanze iscritte, due sono del gruppo Forza Italia: tempistica per la presentazione al Consiglio Valle della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica; azioni per garantire la piena operatività del sistema informativo "TrakCare".

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà nove interpellanze: nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici a decorrere dal 2025; riduzione dei costi del noleggio autobus per le attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche; programmazione dei tempi di restauro dei beni culturali in considerazione della loro fruibilità turistica; servizio sperimentale di car sharing ad Aosta e nei cinque comuni della Plaine; modalità e tempi delle opere di ripristino a Breuil-Cervinia e programmazione di opere di mitigazione dei rischi idrogeologici in prossimità del paese; attivazione di un centro antiviolenza per gli uomini; approfondimenti sui vantaggi introdotti dal "testamento pedagogico"; verifica della corretta applicazione dei protocolli di presa in carico dei pazienti pediatrici; azioni per il contrasto del fenomeno della desertificazione commerciale.

Con una interpellanza il gruppo Misto chiede conto delle misure per arginare lo spopolamento dei piccoli centri montagna, mentre con un'altra interpellanza a firma congiunta con il gruppo Rassemblement Valdôtain vuole sapere se il Governo intenda adottare una linea comune su tutto il territorio regionale in materia di sicurezza pubblica riferita al personale di Polizia locale.

Sono cinque le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: informazioni sulla bozza di norma di attuazione per la concessione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico; riduzione delle differenze retributive degli insegnanti che non hanno ricorso contro la Regione; problematiche delle procedure per la fruizione del "bonus docenti"; motivazioni dell'abbandono del periodo unico e della mancata attivazione all'Università della Valle d'Aosta di corsi per l'abilitazione degli insegnanti; revisione della normativa regionale sulle locazioni brevi per finalità turistiche.

Sette le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: valorizzazione delle testimonianze archeologiche nel cantiere del nuovo ospedale regionale; azioni per la tutela dei cittadini elettrosensibili dalle emissioni prodotte dai campi magnetici; segnalazioni sulla presenza di carcasse animali su alcuni sentieri regionali; introduzione di un abbonamento stagionale per lo scialpinismo; valutazioni del Governo sull'ulteriore potenziamento dell'area del nuovo polo universitario regionale; sistema di valutazione della mobilità sanitaria ospedaliera di cui al Piano regionale per la salute e il benessere sociale; programmazione del primo percorso completo per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

In ultimo, saranno trattate sedici mozioni, di cui sette rinviate da precedenti adunanze.

Il gruppo Forza Italia illustrerà due mozioni: con la prima, vuole impegnare il Governo a presentare un progetto di rifacimento degli alloggi della "ex casa Gagliardi" mentre, con la seconda, chiede di prevedere nel bando 2024 per il sostegno alla locazione un aumento del contributo adeguandolo ai canoni di locazione di Erp.

Sono cinque le mozioni depositate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: azioni per la regolarizzazione del pagamento e l'accesso all'esenzione del bollo auto come previsto dalla normativa vigente in materia; prevenzione del degrado urbano in piazza Severino Caveri ad Aosta; istituzione di un distaccamento dei Vigili del fuoco in bassa Valle; revisione delle modalità di affido della gestione del canile-gattile regionale; introduzione di un metodo di calcolo per limitare aumenti indiscriminati del canone di locazione di edilizia residenziale pubblica.

Sei le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: solidarietà nei confronti della Presidente della Regione Sardegna e della sua azione di tutela del territorio dell'isola; impegno, attraverso i rappresentanti valdostani in Parlamento, a ripristinare le agevolazioni Iva sul pellet; azioni di sensibilizzazione rivolte ai giovani neo maggiorenni per promuovere una cultura del rispetto delle donne; audizioni in Commissione dei responsabili tecnici e politici della Regione Piemonte sul progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Ivrea/Chivasso; presentazione in quinta Commissione consiliare della verifica sulla compatibilità tecnico-progettuale ed economica del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini; impegno a riferire in quinta Commissione sulla riattivazione del servizio "Vivere in Valle d'Aosta".

Il gruppo Rassemblement Valdôtain discuterà due mozioni: con la prima, chiede la previsione di un'ulteriore fascia Isee nelle condizioni di erogabilità delle prestazioni di assistenza odontoiatrica garantite dal Servizio sanitario regionale, mentre, con la seconda, sollecita la previsione di un protocollo condiviso per la movimentazione interregionale dei bovini e a prevedere misure urgenti di profilassi vaccinale.

Sarà anche trattata una mozione a firma congiunta dei gruppi Misto e Rassemblement Valdôtain sulla valorizzazione del personale delle segreterie al servizio del Consiglio Valle.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità). Consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore."