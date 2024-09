Alle Scuderie del Forte di Bard l’installazione artistica 'The Mushroom Fortress' di Michel Vecchi

Sarà inaugurata sabato 5 ottobre, con una cerimonia ad invito, l’installazione artistica The Mushroom Fortress appositamente realizzata per il Forte di Bard dall’artista Michel Vecchi. L’opera è composta da funghi creati utilizzando il legno di alberi caduti o pericolanti, tagliati lasciando le radici nel terreno in segno di rispetto per il circolo rigenerativo della vita. I grandi funghi colorati di Michel Vecchi sembrano muoversi e comunicare tra loro, creando un mondo magico e gioioso che ci incanta e ci fa riflettere. Ogni scultura ricorda l'importanza della natura e la necessità di rispettarla, ed è l’invito a una connessione più profonda con tutto ciò che ci circonda e con noi stessi.



«Il messaggio delle opere di Michel Vecchi è in piena sintonia con le attività divulgative e di ricerca sui temi della conservazione e tutela della montagna e delle problematiche correlate ai cambiamenti climatici che vedono impegnato il Forte di Bard – commenta la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. L’installazione arricchirà per diversi mesi, sino al 25 maggio 2025, lo spazio verde antistante le Scuderie e attorno ad essa realizzeremo una serie di attività creative rivolte ai più piccoli».

L'installazione è dotata di un sistema sonoro, basato sugli impulsi elettrici di veri funghi che negli anni hanno iniziato a crescere sulle sculture. Trasformati in musica, questi impulsi elettrici ci permettono di ascoltare la natura in modo diverso e dialogare con il suo linguaggio più profondo e potente.

L’artista

Dalle sue radici a Courmayeur a Ibiza dove vive parte dell’anno, Michel Vecchi ha sviluppato la sua arte, specchio del suo amore per la natura e della sensibilità che essa racchiude. Il bosco è per lui luogo di crescita, protezione e profonda introspezione. Attraverso il suo lavoro, l’artista ci invita a riflettere sulla profonda connessione tra noi e il resto della natura. Ogni albero porta con sé un messaggio dall'universo alla terra: una memoria, un'anima e un potere specifico da trasmettere a chi si avvicina ad esso. The Mushroom Fortress è un’occasione per immergerci in questa connessione, riscoprendo la bellezza e la saggezza che la natura ci offre.