MIKY CUCCIOLO TRADITO PIEMONTE

Poche ore per salvarlo dal rientro al sud..

6 mesi, un cuore già infranto e l'incubo di tornare in canile ,rifiutato dagli adottanti a poche ore dal suo arrivo in Piemonte. Una staffetta lo riporterà indietro se non troveremo una vera famiglia per Lui. MIKY, 6 mesi, tg media, salvato a pochi mesi dalle campagne calabresi per poter sognare una vita migliore..e ora è solo e tradito, lontano anche dal niente che aveva.. proprio quando aveva scoperto il calore di una casa. È solo un cucciolo..adora le coccole e sa già andare al guinzaglio..innamoratevi di Miky!