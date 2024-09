BergamoFil24: un mondo di emozioni filateliche

La kermesse che si svolgerà dal 27 al 29 settembre potrà contare sulla partecipazione di numerosi espositori. Come ormai da tradizione, l’evento si terrà presso il Polo Fieristico Multiarea “Palasettembre” in via Martiri della Libertà 6 a Chiuduno (Bg).

Bergamo al centro dell’Italia filatelica

Nella giornata di sabato 29 si svolgeranno le assemblee del C.I.F.T. - Centro Italiano Filatelia Tematica e dell’A.I.S.P. - Associazione Italiana di Storia Postale, quale importante riconoscimento del mondo filatelico italiano per il nostro Circolo.

Lo stand di Poste Italiane, che sarà attivo il 27 e 28 settembre dalle ore 10,00 alle ore 16,00 attiverà un ufficio temporaneo che distribuirà i due annulli figurati ideati per il Convegno e dove sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Annulli e cartoline speciali

Il 27 settembre verranno edite le cartoline “Storia di un burattino leggendario: Pinocchio e i Carabinieri” nella ricorrenza del 143° anno di pubblicazione del primo libro su Pinocchio. I soggetti delle cartoline sono opera del grande pittore/illustratore Rocco Forgione (già presente nella produzione del 2023). Il bozzetto dell’annullo sarà invece opera del noto fotografo ed artista torinese Antonio Attini che, con il prezioso Patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, esporrà la propria straordinaria collezione composta da un migliaio di cartoline dedicate proprio al tema “Pinocchio e i Carabinieri”.

Il 28 settembre verrà riproposta invece la cartolina simbolo del Circolo Filatelico Bergamasco, dedicata alla filatelia giovanile, che raffigura lo stesso soggetto del 2021 ma con colori diversi. Una realizzazione cartofila che ha già riscosso grande successo tra appassionati e ragazzi e che è stata omaggiata alla fine del ciclo di lezioni nell’ambito del progetto “Scuola e Filatelia”. L’annullo figurato è stato elaborato dal Presidente del CFB, Mario Bonacina.

Entrambi gli annulli, dopo la manifestazione, saranno disponibili presso l’Ufficio Postale di Bergamo – sportello filatelico di Via Locatelli 11 per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verranno depositati presso il Museo della Comunicazione di Roma.

L’ambito concorso richiamerà in terra bergamasca oltre trenta esposizioni relative alle seguenti classi: aerofilatelia, filatelia tematica, tradizionale classica e diacronica, storia postale classica e diacronica ed offriranno un quadro completo e particolarmente accattivante anche per i non collezionisti. Confermata anche la presenza di numerosi operatori commerciali che animeranno le tre giornate chiudunesi. L’esposizione sarà ad ingresso libero.

Il vasto programma e l’elevata qualità delle collezioni a concorso presenti fanno dell’appuntamento di Chiuduno un momento imperdibile nel panorama del collezionismo italiano, aperto non solo agli esperti ma anche a tutti quanti hanno a cuore cultura e storia, in un ambiente piacevole, funzionale ed ospitale come il PalaSettembre. Il mondo della filatelia, ancora una volta, sarà in grado di incuriosire, stupire e confermare quanta storia e cultura può raccontare attraverso francobolli e documenti postali in un’epoca in cui il “digitale” non può offrire le stesse emozioni. Dunque, BergamoFil24 rappresenta un’opportunità unica, realizzata con passione e competenza da chi ama questo hobby senza confini.