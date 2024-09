Escursione al Col Ranzola, lla scoperta dei luoghi del progetto di collegamento intervallivo

Il progetto ha suscitato notevoli preoccupazioni da parte di Legambiente, tanto da portare all'assegnazione di una delle due Bandiere Nere valdostane nell'edizione 2024 di Carovana delle Alpi.

La nota di demerito è stata indirizzata ai sindaci di Gressoney-Saint-Jean e Brusson, i comuni direttamente coinvolti dal progetto.

L'escursione proposta da Legambiente si inserisce in una strategia di sensibilizzazione già adottata in passato, affiancando alle prese di posizione ufficiali delle iniziative sul territorio.

L'obiettivo è permettere a cittadini e turisti di visitare le aree che potrebbero essere interessate dalla realizzazione della nuova strada, per comprendere direttamente l'impatto, a detta dell'associazione, negativo che l'opera potrebbe comportare.

L'escursione, già programmata per giugno ma rinviata due volte a causa del maltempo, prenderà il via da Estoul, frazione di Brusson. Da lì, il gruppo salirà fino al colle, per poi scollinare brevemente sul versante di Gressoney e scendere fino all'Alpe Aresò Inferiore. La giornata sarà un'occasione non solo per apprezzare il paesaggio, ma anche per approfondire i dettagli dello studio di fattibilità del progetto e valutare le conseguenze ambientali di una sua possibile realizzazione.

Il percorso, privo di difficoltà tecniche e adatto anche alle famiglie, prevede un dislivello positivo di 400 metri e una lunghezza totale di circa 10 chilometri. Il ritrovo è fissato per le ore 8 ad Aosta, in piazza Ducler, per chi proviene dall'alta Valle, mentre per tutti gli altri l'appuntamento è alle 9:40 a Brusson, presso il parcheggio in zona laghetto, per compattare le auto.

L'escursione è gratuita, ma richiede prenotazione obbligatoria entro le ore 20 del 13 settembre. I partecipanti dovranno portare il pranzo al sacco. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l'organizzazione via email all'indirizzo legambientevda@gmail.com, o telefonare al numero 3471237701 dopo le ore 18.

L'evento si pone quindi come un'importante occasione di riflessione e consapevolezza, offrendo un'esperienza diretta sul territorio interessato da un progetto che ha suscitato molte polemiche e che potrebbe avere un impatto significativo sull'ambiente alpino della Valle d'Aosta.