La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2, organizza la partecipazione delle imprese valdostane ad AF – Artigiano in Fiera 2024

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte e in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d’Aosta, organizza la partecipazione delle imprese valdostane ad AF – Artigiano in Fiera 2024, appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, che si svolge a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre 2024.

Giunta alla sua 28a edizione, la manifestazione Artigiano in Fiera rappresenta l’appuntamento internazionale più importante in Italia dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, considerato strategico anche per la valorizzazione dei territori e del turismo locale.

La collettiva Valle d’Aosta sarà situata all’interno del Padiglione n. 1 e sarà articolata in 3 aree:

uno spazio istituzionale Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition - IVAT e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta un’area collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti un’area di ristorazione con somministrazione di piatti tipici valdostani.

Lo Sportello SPIN2 si farà carico dell’abbattimento del 70% dei costi di partecipazione per un massimo di 18 imprese in uno spazio espositivo preallestito di massimo 12 metri quadri per ciascuna impresa, comprensivi delle quote di iscrizione.

Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle ore 9.00 di venerdì 30 agosto fino a domenica 15 settembre 2024.

Le domande pervenute prima delle ore 9.00 di venerdì 30 agosto 2024 non saranno prese in considerazione.

Maggiori dettagli sono disponibili nell'avviso consultabile sul sito camerale al link https://www.ao.camcom.it/it/notizie/avviso-partecipazione-imprese-valdostane-ad-artigiano-fiera-2024 .

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “OPEN VDA - Rafforzamento dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane”, realizzato in convenzione con l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 (Codice FSR.11302.24XX.0.0001.AIA - CUP D58I24000080009).