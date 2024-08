Traforo del Monte Bianco: Chiusura Totale per 3 Mesi – Italia e Francia Isolate

Il Traforo del Monte Bianco si prepara ad affrontare un'importante fase di risanamento della volta, con l'avvio del primo cantiere-test previsto per il 2 settembre 2024. I lavori riguarderanno due tratti di 300 metri ciascuno e comporteranno la chiusura totale del traforo fino al 16 dicembre 2024. Questo progetto di manutenzione straordinaria, inizialmente previsto per il 2023, è stato posticipato di un anno per decisione della Commissione Intergovernativa tra Italia e Francia. Il rinvio si era reso necessario per garantire una continuità di collegamento tra i due paesi, specialmente dopo la frana che ha colpito la A43 in Maurienne, Francia.

La chiusura totale del traforo, dalle ore 17 del 2 settembre alle ore 17 del 16 dicembre 2024, è stata pianificata in collaborazione con le prefetture della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia. La scelta di effettuare i lavori durante l'autunno è stata motivata dalla necessità di ridurre al minimo l'impatto sul traffico turistico, soprattutto per quanto riguarda i veicoli leggeri, che rappresentavano il 68% del traffico totale del traforo nel 2023. Inoltre, l'attenzione è stata posta sull'economia delle due regioni, che dipendono in modo significativo dai flussi di traffico tra Italia e Francia.

Le caratteristiche particolari del traforo, insieme alla tipologia dei lavori previsti, rendono necessaria una chiusura totale. La rimozione dei dispositivi tecnologici e le esigenze di sicurezza per le maestranze coinvolte non permettono alcun tipo di transito veicolare, neanche in modo temporaneo, durante tutto il periodo dei lavori. Questa decisione, sebbene inevitabile, potrebbe creare disagi a chi normalmente utilizza il traforo come collegamento tra i due paesi, ma viene considerata essenziale per garantire un risanamento sicuro ed efficace della struttura.