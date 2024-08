Il 43° Seminario di Ventotene all’insegna del federalismo europeo

Torna puntuale con la 43ª edizione il Seminario organizzato dall’Istituto di Studi Federali "Altiero Spinelli", con un tema quanto mai attuale: "Il federalismo in Europa e nel Mondo".

L’Istituto Altiero Spinelli

L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" fu costituito nel 1987, presso la sede della Giunta Regionale del Lazio, per concorrere alla formazione federalista dei giovani europei e per approfondire e rilanciare le tematiche che caratterizzarono la vita politica e culturale di Altiero Spinelli, il grande sostenitore di una comunità europea sovranazionale. L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" è diventato negli anni uno dei più importanti e riconosciuti centri di elaborazione e formazione sui temi dell'integrazione europea, estendendo il proprio campo di interesse anche alle tematiche economiche e monetarie. L'Istituto non ha fini di lucro e si propone di contribuire, con ogni mezzo, ispirandosi all'insegnamento di Altiero Spinelli, allo studio e alla diffusione della cultura federalista. A questo scopo, l'Istituto organizza stage, convegni e manifestazioni, promuove ricerche e cura la diffusione di pubblicazioni.

Il Seminario

Anche quest’anno è stato elaborato un programma fitto di incontri, che avrà il suo “battesimo” nella giornata del 1° settembre, quando, presso la Sala Polivalente “Terracini” in Via Granelli a Ventotene, si terrà l’inaugurazione con i saluti istituzionali.

Tra i temi trattati dall’1 al 6 settembre, dai 110 giovani europei - tra cui i partecipanti al 40° Seminario internazionale, realizzato in collaborazione con l’Unione Europea dei Federalisti e JEF Europe - si rifletterà su:

I federalisti europei ed il confino di Ventotene

Cos’è il federalismo

Allargamento e approfondimento: i due aspetti inscindibili per il futuro dell’Unione Europea

La difesa europea

Transizione ecologica e digitale

La sfida della competitività per l’Europa

Da Luigi Einaudi al Manifesto di Ventotene

Il ruolo della politica dei federalisti nel processo di unificazione europea

La campagna dei federalisti per gli Stati Uniti d’Europa

Il ruolo delle associazioni e degli enti territoriali in Italia per costruire il futuro dell’Unione Europea

Venerdì 6 settembre sarà consegnato anche il “Premio giornalistico Altiero Spinelli” a Francesco Saraceno.

Il Premio Antonio Saggio

Il giorno dell’inaugurazione sarà consegnato il Premio Antonio Saggio, istituito dall’Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", in collaborazione con la famiglia Saggio e il Comune di Ventotene. Il premio è destinato al miglior elaborato presentato sui temi dell’integrazione europea e mondiale. Il tema scelto per la 10ª edizione è “L’UE e la nuova legislatura: nuove sfide, ma con quali strumenti?”

Antonio Saggio, nato a Napoli il 19 febbraio 1934, è stato magistrato e Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a Lussemburgo. Prima di questo incarico, è stato Presidente del Tribunale di Prima Istanza (primo ed unico italiano ad esserlo stato) sempre a Lussemburgo. A partire dagli anni '70, Saggio ha sempre avuto un legame speciale con l’isola di Ventotene, dove ha trascorso lunghi periodi estivi con la sua famiglia e dove ha poi deciso di essere sepolto insieme alla moglie Silvia. Il concorso è riservato ai giovani ammessi a partecipare al Seminario di Ventotene 2024, 43ª edizione.

La sottolineatura filatelica

Come lo scorso anno, l’Istituto Spinelli ha chiesto a Poste Italiane la realizzazione di un servizio temporaneo con uno speciale annullo filatelico. Si tratta di un annullo, in formato ovale, che commemorerà la figura di Eugenio Colorni nell’80º anniversario dalla sua scomparsa, completato dalla scritta “Celebrazioni 80º dalla morte di Eugenio Colorni – Seminario di Ventotene 2024 – 1.9.2024 – 04031 Ventotene (Lt)”. La postazione di Poste Italiane sarà attiva dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso la Sala Polivalente “Terracini”. Verrà inoltre distribuita una speciale cartolina postale, che potrà validamente completare il prodotto filatelico. L’annullo, dal giorno 2 settembre, resterà poi a disposizione presso l’Ufficio Postale di Latina - sportello filatelico – Piazzale dei Bonificatori 8 per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo di Storia della Comunicazione di Roma. Eugenio Colorni, Medaglia d’Oro al Valor Militare, fu filosofo, politico ed antifascista. Confinato sull’isola di Ventotene, contribuì, insieme a Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, alla scrittura del Manifesto per un’Europa libera e unita. Fu catturato e ferito da un gruppo di militi fascisti a Roma il 28 maggio 1944, morendo due giorni dopo.

Conclusioni

“Il seminario di quest’anno avrà una compresenza importante di testimonianze e di relatori europei e internazionali. Ci saranno due seminari paralleli – ricorda il Direttore dell’Istituto, Dr. Mario Leone – dedicati alle riforme possibili dell’UE e del governo del mondo, con la partecipazione di studenti da tutto il mondo, grazie anche alla collaborazione con il World Federalist Movement. Dobbiamo questa 43ª edizione del Seminario nazionale di formazione federalista alla Regione Lazio, che, ancora una volta, sostiene il Comune di Ventotene e l’Istituto Altiero Spinelli in questa grande impresa. Il Seminario cade in un momento ancora una volta drammatico per l’esistenza umana, con tanti conflitti mondiali in corso; abbiamo il dovere di costruire occasioni di dialogo tra i decisori politici e le istituzioni, tra le associazioni e le giovani generazioni, partendo da un luogo simbolo come Ventotene. Ventotene rappresenta la sconfitta del totalitarismo e la rinascita grazie al Progetto di Manifesto per un’Europa libera e unita. Vogliamo un Seminario aperto ai cittadini e ai tanti turisti che sono presenti sull’Isola proprio per integrare ancora di più le esperienze e le prospettive, con un programma di eventi che abbiamo condiviso con l’Amministrazione comunale. Con questi incontri vogliamo consentire una riflessione volta a garantire la realizzazione di istituzioni su basi federali, come nel programma di Altiero Spinelli, Ursula Hirschmann, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e di tanti e tante militanti per la pace e la democrazia internazionale che qui, a Ventotene, hanno avuto la capacità di “andare oltre” l’immaginabile nel corso della Seconda Guerra Mondiale”.

Ancora una volta viene data l’opportunità a una rappresentanza della gioventù europea di vivere e riflettere, immersi in un ambiente spettacolare come l’isola di Ventotene, sul futuro di questo nostro continente, sempre più globalizzato e circondato da enormi crisi territoriali che rischiano di coinvolgerci. Temi politici, ecologia e sicurezza sono all’ordine del giorno e sarà interessante percepire come anche i giovani possano incidere con i loro pensieri e desideri, lanciando un messaggio di unione, fratellanza e pace, elementi essenziali per una convivenza che faccia crescere l’Europa in senso positivo.

