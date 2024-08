Il 23 luglio 2024 l'Assessore ai Trasporti Bertschy ha presentato il Piano Regionale dei Trasporti che doveva iniziare il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per portare all'attenzione dei portatori di interesse, della politica e dei cittadini il documento al fine di promuovere un confronto attraverso la formulazione di proposte e osservazioni. A distanza di un mese però nulla è avvenuto, ma come forze politiche che compongono la coalizione Vda Aperta abbiamo iniziato ad analizzare il documento e per questo

martedì 27 agosto, alle ore 18.00, presso la sala dell'Hotel des Etats di Aosta,



VdA Aperta invita tutte e tutti a partecipare ad un incontro pubblico intitolato " Piano Regionale dei Trasporti: quale futuro?".