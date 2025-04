Un thriller valdostano da scoprire incontrando Francesco Celentano a Pont-Saint-Martin

La Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, invita tutti a partecipare a una serata speciale di "Quattro chiacchiere in biblioteca" con Francesco Celentano, scrittore valdostano che presenterà il suo romanzo Innocenti Mai, secondo volume della trilogia iniziata con Tutta la verità.

Francesco Celentano, originario di Aosta e residente a Donnas, è un autore che ha coltivato la sua passione per la scrittura sin da giovane. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, Tutta la verità, che ha subito riscosso un buon successo di pubblico e critica, portandolo a partecipare con successo a numerosi concorsi letterari. Con Innocenti Mai, Celentano prosegue la saga che ha affascinato molti lettori, proseguendo la narrazione del protagonista Elia Draghi, un uomo dotato di una ferrea volontà e un'incredibile forza interiore, guidato da un potente senso della giustizia. La trama si sviluppa in un intreccio di misteri e colpi di scena che vanno a completare la storia principale, approfondendo e arricchendo la crescita di tutti i personaggi coinvolti.

Il romanzo si inserisce perfettamente nel genere thriller, giallo e noir, creando un mix di suspense e emozioni forti, che cattura l'attenzione del lettore e lo porta a riflettere su temi universali come la giustizia, la vendetta e la lotta contro le ingiustizie. Questo incontro sarà un'opportunità unica non solo per conoscere meglio l'autore e il suo processo creativo, ma anche per entrare nel vivo di una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

La serata è ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione, e rappresenta un’occasione preziosa per gli appassionati di letteratura di incontrare un autore che, con la sua scrittura, sta lasciando un segno nella narrativa contemporanea. Non solo un evento per i lettori del genere thriller, ma anche per chi è curioso di esplorare la narrativa locale e le potenzialità degli scrittori valdostani.

Il Centro Culturale di Villa Michetti si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per la cultura e l'arte nella Valle d'Aosta, offrendo ai suoi cittadini e a tutti gli interessati una serata di approfondimento letterario che promette di arricchire la conoscenza della produzione culturale del nostro territorio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale al numero 0125 807793 o via email all'indirizzo biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it. Non mancate l’occasione di trascorrere una serata all’insegna della buona lettura e della scoperta di nuovi mondi letterari.